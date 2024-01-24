中國和瑙魯正式恢復外交關係　王毅：充分反映瑙魯人民共同意願

撰文：許祺安
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央視新聞24日消息，中華人民共和國和瑙魯共和國恢復外交關係。瑙魯（Nauru，台譯「諾魯」）本月稍早（15日）表示決定「承認中華人民共和國」，並宣布與台灣斷交，轉為尋求與北京恢復外交關係，令台灣邦交國跌至僅餘12個。

中國外交部15日回應稱，中方對瑙魯政府的決定表示讚賞和歡迎，願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。中共中央政治局委員、外長王毅在北京，同瑙魯外長安格明舉行會談並簽署復外的聯合公報。兩國即日起恢復大使級外交關係，儘早互派大使。

央視新聞24日報道，中華人民共和國正式與瑙魯共和國恢復外交關係。中國外交部則發表聲明稱：「2024年1月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同諾魯外長安格明舉行會談並簽署《中華人民共和國和諾魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。即日起，兩國恢復大使級外交關係。」

王毅說，這是瑙魯政府獨立自主作出的政治決斷，充分反映了瑙魯人民的共同意願，中方表示讚賞。中瑙復交再次向世界詔示，堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢。無論台灣島內形勢如何變化，台灣是中國領土一部分的歷史和法律事實不會改變，國土不可分，民族不可散的中華文明特質不會改，台灣必然回歸，中國必將統一的歷史進程，更不會改變。

諾魯外交貿易部長安吉米亞（Lionel Aingimea）此前接受央視專訪，稱該國承認一個中國、與台灣斷交，為諾魯政府經充分討論做出之正確決定，將給諾魯帶來新機遇。

他指與台灣斷交是瑙魯政府經過充分討論作出的正確決定，將為瑙魯的發展帶來新機遇。

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