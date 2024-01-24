河南學校大火13名小三學童慘死　通報揭起火602呎宿舍住33人

河南省南陽市方城縣英才學校宿舍19日晚上起火，當地官方23日（周二）發通報稱，事故造成13人遇難，4人受傷。據早前內媒報道，遇難的13人均為該校小學三年級男生。



事故發生後，一度傳出當時宿舍遭上鎖才造成嚴重死傷。官方通報稱，涉事學校7名相關責任人員已被依法控制，又指發生火災的宿舍面積約56平方米（約602呎），當晚該宿舍住有32名小三男學生及1名宿管員（班主任），又指其中一道門夜間從不落鎖。



通報稱，事故建築共四層，磚混結構，一樓為幼兒園教室，二樓為女生宿舍，三樓為男生宿舍，四樓未啟用。火災現場為該建築三樓305宿舍，面積約56平方米（約602呎）。該宿舍共有兩道門，其中一道門供學生正常出入，此門夜間從不落鎖，便於學生出入宿舍外的公共廁所。當晚該宿舍住有32名小學三年級男學生，1名宿管員（班主任）。

通報還提到，事故造成13人罹難，4人受傷，其中1名學生傷勢較嚴重，目前轉往鄭州一燒傷專科醫院治療；另外3名學生有體外傷情況，經治療後已全部出院。

通報又稱，河南省調查組正在對事故原因、事故性質、消防器材配備等情況進行全面調查。涉事學校7名相關責任人員已被依法控制。紀檢監察部門同步啟動問責調查，對涉及失職失責人員將依法依規依紀嚴肅追責問責。