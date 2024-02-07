西九高鐵運毒｜2內地男來港買含可待因咳藥水　偽裝汽水出境被捕

中新社報道，2月1日（上周四），深圳海關緝私局、西九龍站海關聯合深圳鐵路公安處西九龍站派出所偵破一宗走私、跨境運輸毒品案，拘捕疑犯2名，繳獲含可待因（Codeine）成分止咳水1.5千克。2名內地疑犯專門來香港的藥店購買含可待因成分的止咳水，搭乘高鐵帶回汕頭。



報道指，2月1日下午，西九龍站口岸入境內地的大廳內，內地海關關員見一名男子形跡可疑，遂對該男子進行檢查，並在男子隨身攜帶的兩瓶「普通飲料」中檢測出可待因成分。該男子承認其攜帶的「飲料」是從香港藥店購買的止咳水，企圖走私至內地。

男子還交代，他和同夥共將14瓶原裝止咳水分裝在3個普通飲料瓶中，同夥當時正攜帶其餘的止咳水準備乘高鐵前往汕頭。列車乘警接報後隨即在相關列車上當場將另一名疑犯拘捕，並在其隨身物品中發現一瓶同樣偽裝成普通飲料的含可待因成分止咳水。

目前，兩名疑犯均已押送回深圳。兩人對專門去香港購買含可待因成分的止咳水，再通過高鐵運輸至汕頭的犯罪事實供認不諱。兩人共攜帶止咳水14瓶共1.5千克。目前案件正在進一步偵辦中。

香港加強含可待因藥物銷售管制

在香港，含0.2%或以上可待因的藥物屬規例下的處方藥物，只可在註冊藥劑師監督下，於獲授權毒藥銷售商憑醫生處方購買。

香港衞生署早前表示，一直關注本港濫用咳藥水等可待因藥物的情況。根據香港政府最新修例，所有含少於0.2%可待因的藥物也被列作《藥劑業及毒藥規例》第1部附表1毒藥，藥房出售相關藥物前必須登記購買者的個人資料。