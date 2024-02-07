易會滿被免去中證監黨委書記及主席職務　上海市委副書記吳清接任

新華社7日報道，中共中央決定，任命吳清為中國證券監督管理委員會黨委書記，免去易會滿的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。國務院決定，任命吳清為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿的中國證券監督管理委員會主席職務。



59歲的吳清此前為上海市委副書記、政法委書記，他是第二十屆中央候補委員。



吳清接任中證監黨委書記及主席職務。（網絡圖片）

根據資料，吳清曾在中證監工作多年，擔任過中證監機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

2010年，吳清調職上海，任虹口區委副書記、代區長，次年1月「去代轉正」。2013年7月，他接任虹口區委書記。

2016年5月，吳清回到金融系統工作，任上海證券交易所理事長、黨委書記（副部長級）。

2017年12月，吳清任上海市政府黨組成員，2018年1月任上海市副市長，2019年8月任上海市委常委、副市長，2021年任上海市委常委、常務副市長。去年7月，吳清任上海市委副書記，後兼任市委政法委書記，直至此次履新中證監。

易會滿。（資料圖片）

今年60歲的易會滿曾任中國工商銀行行長、黨委書記、董事長，2019年1月任中證監黨委書記、主席。