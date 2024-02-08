習近平：引導民營經濟人士堅定發展信心　共同唱響中國經濟光明論

新華社報道，國家主席習近平7日（周三）在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表共迎新春，習近平代表中央致以誠摯問候和新春祝福。習近平提出3點希望，其中包括全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。



國家主席習近平7日（周三）在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表共迎新春，習近平代表中央致以誠摯問候和新春祝福。（新華社）

習近平強調，2023年很不平凡。一年來，中共中央團結帶領全黨全國各族人民，堅持穩中求進工作總基調，頂住外部壓力，克服內部困難，全力推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，開局平穩，亮點紛呈。我們有針對性地破解難題，扎實推進高質量發展，推動我國經濟總體回升向好，全年經濟總量超過126萬億元，就業、物價總體平穩。我們加快完善新型舉國體制，科技創新實現新突破，促進新質生產力發展。

習近平強調，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，扎實穩健推進中國式現代化。

習近平向各民主黨派、工商聯和無黨派人士提出3點希望。一是堅定制度自信，堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度。要切實提高政黨協商質量，不斷健全議政建言機制，有序開展民主監督，拓展發揮優勢作用的平台載體，著力提升中國新型政黨制度效能。

二是廣泛凝聚共識，助力推進中國式現代化。要圍繞中共二十大提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署繼續深入調研，更有針對性地建言獻策。全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。

三是強化政治引領，不斷提升自身建設水平。首要任務是加強思想政治建設，把牢政治方向，築牢堅持中國共產黨領導的思想政治基礎。要加強廉潔建設、領導班子建設和組織建設，切實改進思想作風和工作作風，穩步提升履職能力和水平。