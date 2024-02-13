沙特防務展聚焦中國軍備　第5代戰機FC-31備受中東國家關注

2024世界防務展（World Defense Show 2024）日前於沙特阿拉伯落幕， 今次展會的重心不再是美國與俄羅斯，而是中國。綜觀與會的中國參展商，展區最大，武器也最齊全，有分析指，中國國營飛機製造商正利用參展，力秀最新的戰機技術，希望能取得更多中東訂單，試圖為北京國防工業在世界舞台上取得脫穎而出的機會。



2024世界防務展2月4日至8日於沙特阿拉伯舉行。《防衛快報》（Breaking Defense）報道，可能是地緣政治緊張，以及國際局勢混沌，今次的世界防務展，美國雖然有100多個企業前往，卻令參觀者感到失望，雖然面積有3335平方公尺，但是包括洛馬、波音與雷神公司只派出模型參展，可以說相當草率。

FC-31鶻鷹戰機：圖為2023年2月21日，「航空工業」微信公眾號發布的FC-31鶻鷹戰機照片。（「航空工業」微信公眾號）

與此同時，儘管俄羅斯仍積極推銷包括鎧甲-SM砲彈一體系防空系統（Pantsir-SM）等產品，但囿限俄羅斯目前自身面臨武器短缺問題，報道稱，對國際買家而言，「此時不是下單的好時機」。

相比之下，來自中國的軍事企業顯得特別積極，今屆防務展共有 36 家國營軍事公司參加，展館佔地面積也是各參與國當中最大的，達到4668平方公尺（超過50000 平方英尺），是所有國際受邀者中最大的。

參與的中國廠商包括有承包軍品出口機的國際貿易有限公司（ALIT）、中國精密機械進出口總公司（CPMIEC）、中國航空技術進出口總公司（CATIC）、中國長城工業公司（CGWIC）、中國船舶工業集團公司（CSSC）、中國北方工業公司（Norinco） 和保利防務公司（China Poly Group ）等等。展出的全尺寸裝備種類繁多，以武裝和非武裝無人機為主，還涵蓋戰鬥機模型、空對空導彈、遠程防空和導彈防禦系統、反坦克和C4ISR（指管通資情監偵）套件。

此外，解放軍還派出空軍「八一飛行表演隊」（操作殲10戰機）前往，這在世界防務展首次有空軍飛行隊參與。

中國完全自主研發的第一款三代戰機 殲－10（資料圖片）

報道指稱，中國近年和沙特阿拉伯密切的軍事關係，其中包括近年來的聯合海軍訓練演習，引起美國和西方盟國的高度關注，但在競爭層面上，「幾乎沒有證據表明北京能夠影響美國與沙特阿拉伯的國防業務」。

然而，綜觀今屆防務展中，最受關注的目標之一，是俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」。這是由中國航空工業集團和中航技進出口打造的最新型5代戰機。外媒報道稱，除了以色列外，對中東國家來說，要採購美製F-35隱形戰機仍是個夢。而北京則藉由提供FC-31戰機來填補這空白，並協助中東國家實現國防製造本土化的目標。

在利雅德的國際防務展，中國的翼龍2式大型武裝無人機。（breakingdefense）

FC-31號稱是「中國版F-35」，擁有隱形技術，是為上航母而設計，至今仍在研發階段，但中方製造商已將它視為F-35等美國5代戰機的潛在對手。F-35的最大速率為1.6 馬赫，FC-31則為1.8 馬赫，但F-35的作戰航程為1240公里，FC-31只有1207公里。就在加沙走廊和紅海等區域衝突變本加厲之際，北京大秀FC-31，立即引發尋求擴大空中戰力的中東國家關注。一名沙特官員說，他們最感興趣的，就是加強空中和防空戰力。

2020年1月，美國空軍52架F-35隱形戰機在猶他州同步進行起飛前滑行「象步」，場面壯觀。（R. Nial Bradshaw@usairforcephotos）

要求匿名的中航技官員表示，FC-31雖然尚未服役，但很快就會發揮戰力。雖然由於以哈戰爭還沒有結束跡象，在爆發更廣泛區域衝突的威脅下，可能會促使中東國家擴大戰鬥機隊，但觀察家認為，中方在挑戰美國的主導地位，還有與其他對手的激烈競爭上，將面臨重大挑戰。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）便指出，中國尋求透過軍售，以與中東國家建立「客戶」關係的另一個原因，就是能獲得利潤豐厚的石油交易回報。

殲-31垂尾出現的鶻鷹標誌。該機官方代號FC-31，也是出口編號，而瀋飛內部稱其為鶻鷹。（央視截圖）

有鑑於美國在全球武器出口國中名列前茅，而利雅德是非常重要的訂單。斯德哥爾摩國際和平研究所（ SIPRI ）的數據顯示，2018年至2022年間，華盛頓所有國防出口的武器裡，近五分之一是賣給沙特阿拉伯。反觀中國軍品出口則是以巴基斯坦、孟加拉和塞爾維亞訂單為主。

SIPRI 的數據顯示，如果北京想在國防出口方面趕超美國，他們還有極大的努力空間，因為北京的全球武器份額僅5.2%，而華盛頓佔了 40%。

台灣中華戰略學會資深研究員張競指出，儘管中國軍事安全圈內都是以技術、戰技、戰術、野略與戰略等純軍事視角切入，詮釋八一飛行表演隊與運油-20共同編隊直飛利雅德，但內行人就可看出解放軍機能夠飛越中亞與西亞等國領空，亦可藉此展現軍事外交關係與協調能力。這次是繼2022年4月中國向塞爾維亞出售紅旗防空導彈，以運20機隊送貨到府後，再度展現其以行政運輸模式，向境外投送與部署兵力實力。