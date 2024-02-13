前美運輸部長趙小蘭胞妹趙安吉車禍亡終年50歲　為福茂集團董事長

美國福茂集團（Foremost Group）董事長兼首席執行官趙安吉（Angela Chao）在美國當地時間2月12日凌晨因車禍離世，終年50歲。福茂集團及趙氏家族分別發訃告，證實趙安吉離世消息。趙安吉是美國華人船王趙錫成（James Chao）的小女兒，也是前美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）的妹妹。



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趙安吉僅用三年時間以優異成績畢業於哈佛大學，獲得經濟學學士學位，之後取得哈佛大學商學院工商管理碩士學位。自2018年以來，她一直領導著父親創立的家族航運公司，是美國航運業的領軍人物。

根據資料，趙安吉的父親趙錫成1949年從上海到了台灣，29歲就成為台灣當時最年輕的遠洋輪船長。其後在1964年，於美國紐約創立美國福茂集團，主營業務包括國際航運、金融以及國際貿易。

趙氏家族在訃告中提到，盡管趙安吉出生於美國，但她從未忘記自己的根，並終其一生幫助建立了東西方之間溝通交流的橋樑。她還擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會聯合主席以及美中關係全國委員會青年領袖論壇成員以及美中關係委員會名譽主席等。