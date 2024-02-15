寒潮週末來襲　華中華東料劇烈降溫、迎大範圍雨雪氣候

中央氣象台消息，新一波寒潮將於本週末至下週（2月17日至22日）影響內地中東部地區，料氣溫起伏劇烈，大部地區降溫10～18℃，局地氣溫降幅甚至可達20℃以上，全國大部有明顯雨雪天氣，其中陝西、山西、河南、山東等地將有暴雪，局地出現大暴雪。



央視網15日報道，16日至18日，寒潮主體影響之前，中東部大部地區氣溫顯著回升。19日前後，江南大部、華南及貴州、雲南等地日最高氣溫有25～28℃，江西、福建等地部分地區可達30℃左右，接近或突破歷史旬極值。

全國降溫幅度預報圖。（中央氣象台）

時至17日至22日，受寒潮天氣影響，內地大部地區氣溫將自北向南先後下降6～12℃，部分地區降溫12～18℃，尤其內蒙古、東北地區、華中等局地降溫可達20℃以上。

待23日前後，最低氣溫0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。24日起，中東部地區自北向南氣溫將陸續回升。

同時，中央氣象台也對降雪和凍雨發出預報，內地將應寒潮再現大範圍雨雪天氣。

全國降水量預報圖。（中央氣象台）

預報顯示，西北地方東部、華北、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部等地在18日至22日間，將先後出現降雪或雨轉雪，其中陝西、山西、河北南部、河南、湖北、山東、蘇皖中北部、西藏西南部、青海東南部等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪（累計降雪量8～15毫米，局地20毫米以上；新增積雪深度5～12釐米，局地15釐米以上）； 20日至22日，河南、湖北、湖南、貴州將自北向南出現凍雨。

氣象專家提醒，當前正值春運返程高峰，中東部大範圍雨雪、部分地區冰凍及大風天氣將再度對公路、鐵路、航空、水運等造成明顯影響。建議公眾密切關注當地氣象部門和交通部門發布的最新資訊，提前做好行程安排，防範道路濕滑、結冰及低能見度天氣對交通出行的不利影響，同時做好防寒保暖措施。