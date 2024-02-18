李強主持召開國務院第三次全體會議　討論《政府工作報告》稿

據新華社報道，國務院總理李強2月18日主持召開國務院第三次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大二次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。



李強指出，向全國人民代表大會報告工作，是國務院的法定職責，形成一份高品質的政府工作報告，對於凝聚各方共識和力量具有重要作用。要積極回應社會關切，充分聽取各方面意見，進一步把報告修改好。

李強指出，本屆政府履職之初，就旗幟鮮明提出要當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實干家。過去一年，國務院牢牢掌握這一定位，扎實推進各項工作。無論是在今年，還是在本屆政府的整個任期中，都必須堅定不移實踐這一定位，並在履職盡責中不斷豐富實踐內涵、實現新的提升。

李強強調，春節假期已過，國務院各部門要按照中央經濟工作會議的部署，迅速進入工作狀態，抓緊抓實各項工作，奮力推動高品質發展取得新成效。一要堅定信心、鼓足幹勁，進一步提振幹事創業的精氣神，以飽滿的工作熱情投入到工作中，把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。

二要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立真抓實幹的導向，切實將「時時放心不下」的責任感轉化為「事事心中有底」的行動力，奮力搶抓工作先機，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合黨中央決策意圖。

三要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入規劃和推進工作，堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。四要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務「高效辦成一件事」機制，建立健全推進落實閉環管理機制，不斷提升整體行政效能。

國務院全體會議組成人員出席會議，相關部門、單位負責人列席會議。