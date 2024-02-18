李強主持召開國務院第三次全體會議　討論《政府工作報告》稿

撰文：許祺安
出版：更新：

據新華社報道，國務院總理李強2月18日主持召開國務院第三次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大二次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。

李強指出，向全國人民代表大會報告工作，是國務院的法定職責，形成一份高品質的政府工作報告，對於凝聚各方共識和力量具有重要作用。要積極回應社會關切，充分聽取各方面意見，進一步把報告修改好。

李強指出，本屆政府履職之初，就旗幟鮮明提出要當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實干家。過去一年，國務院牢牢掌握這一定位，扎實推進各項工作。無論是在今年，還是在本屆政府的整個任期中，都必須堅定不移實踐這一定位，並在履職盡責中不斷豐富實踐內涵、實現新的提升。

李強強調，春節假期已過，國務院各部門要按照中央經濟工作會議的部署，迅速進入工作狀態，抓緊抓實各項工作，奮力推動高品質發展取得新成效。一要堅定信心、鼓足幹勁，進一步提振幹事創業的精氣神，以飽滿的工作熱情投入到工作中，把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。

二要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立真抓實幹的導向，切實將「時時放心不下」的責任感轉化為「事事心中有底」的行動力，奮力搶抓工作先機，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合黨中央決策意圖。

三要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入規劃和推進工作，堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。四要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務「高效辦成一件事」機制，建立健全推進落實閉環管理機制，不斷提升整體行政效能。

國務院全體會議組成人員出席會議，相關部門、單位負責人列席會議。

李強：縱深推進政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭　剷除腐敗滋生土壤李強：冀外國專家繼續深度參與中國發展　當局將優化政策便利往來李強的成績單李強簽國務院令　金融控股公司監理職責劃入金融監管總局李強在湖北調研晶片產業發展：實施更精準支持政策
李強
國務院