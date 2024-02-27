中國航天料今年實施100次左右發射任務　有望創造新紀錄

中國航天科技集團表示，中國今年預計實施100次左右發射任務，有望創造新的紀錄。



中國成功發射通信技術試驗衛星十一號。（新華社）

周一（2月26日），《中國航天科技活動藍皮書(2023年)》發布，指出中國航天2024年全年預計實施100次左右發射任務，有望創造新的紀錄。

2024年，航天科技集團計劃安排近70次宇航發射任務，發射290多個航天器，實施一系列重大工程任務，包括完成長征六號丙運載火箭和長征十二號運載火箭首飛任務；空間站進入常態化運營模式，年內完成2次貨運飛船、2次載人飛船發射任務和2次返回任務；推進探月四期工程，發射鵲橋二號中繼星、嫦娥六號探測器，實現世界首次月球背面南極艾特肯盆地采樣返回；發射海洋鹽度探測衛星、電磁監測衛星02星、中法天文衛星、實踐十九號等多顆民用衛星，滿足各行業用戶應用需求；加速推進建設「新一代商業遙感衛星系統」。

通信技術試驗衛星十一號是龍年首發。（新華社）

2024年，航天科技集團研製任務持續保持高強度，將全面推進載人月球探測工程、深空探測工程，持續推動新一代近地載人飛船、嫦娥七號、天問二號、靜止軌道微波探測衛星等為代表的200多顆航天器研製工作，開展230多發運載火箭組批投產，完成多項商業航天和整星出口合同履約工作。