外交部：新疆存在「強迫勞動」是彌天大謊　美方企圖製造強迫失業

2月27日，外交部發言人毛寧主持例行記者會，彭博社記者提問稱，美國國土安全部正擴大對美國太陽能企業的審查，要求企業提供更多供應鏈相關資訊。這意味著拜登政府將加強執行與中國「強迫勞動」有關產品的禁令力度。



對此，毛寧回應表示，所謂新疆存在「強迫勞動」是彌天大謊，美方應停止污衊抹黑。



外交部發言人毛寧。（央視新聞）

毛寧表示，中方已經多次指出，所謂新疆存在「強迫勞動」完全是個彌天大謊，美方以根本不存在的所謂「新疆強迫勞動」為藉口，實施涉疆惡法，企圖在新疆製造「強迫失業」，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權、嚴重違反國際貿易規則、嚴重擾亂國際產供鏈。

毛寧強調，美方應立即停止對中國的污衊抹黑，停止打著人權的幌子干涉中國內政，停止將經貿問題政治化、武器化。

新疆長期以來為太陽能電池原料多晶矽的主要產區。（資源圖）

據悉，新疆長期以來為太陽能電池原料多晶矽的主要產區。彭博社曾引述兩位知情人士報道稱，美國海關與邊境保護局（CBP）本月稍早前向各企業調查，要求企業公布太陽能模組、太陽能板和其他產品的進口來源。

而此前，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）也曾致信福士（Volkswagen，又稱大眾），指其車輛零件製造涉新疆強迫勞動，敦促停止當地業務。