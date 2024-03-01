特斯拉1月在華銷售暴跌46%　「蘇州模式」虹吸難挽跌勢

數據顯示，特斯拉今年1月在中國銷售計41472 輛，較上季下滑 46.2%，其中單單在蘇州就賣出了 9292 輛，季漲 67.5%，佔特斯拉全國總銷量的 22.4%。如果不算蘇州，特斯拉 1 月在中國銷量較上月跌幅高達 55%。



內媒《智電出行》1日報道，特斯拉在蘇州銷售大賣，主要得益於當地政府去年 11 月 25 日開始實施的新能源購車補貼政策，雖然此舉起到了立竿見影的效果，但卻背離特斯拉設定全國統一零售價的初衷，對於未發放補貼的周邊地區造成了嚴重的「虹吸」效應。

蘇州市商務局今年 1 月 31 日正式公布《蘇州市新能源汽車購置補貼政策》執行時間延長至今年 6 月 30 日，補貼資金額度追加 1 億元（人民幣，下同），總額達 2 億元。

可以預見，未來幾個月特斯拉在當地將持續熱銷，其他省市為了刺激消費可能會學習「蘇州模式」。

具體產品方面，Model 3 和 Model Y 今年 1 月分別在華銷售 10266 輛和 31159 輛，分別較上季降低 34.5% 和 47.6%。兩款高階車型 Model X 和 Model S 同期銷量加起來只有 47 輛，存在感極低。

特斯拉中國今年1 月 12 日宣布將 Model 3 後輪驅動/長續航車型的售價分別下調 1.55 萬元和 1.15 萬元，調整後售 24.59 萬元、28.59 萬元。Model Y 後輪驅動/長續航車型售價則分別下調 7500元和 6500元，調整後售 25.89 萬元、29.99 萬元人民幣。

《智電出行》報道指出，從當月的市場表現來看，特斯拉這次的降價幅度似乎不足以打動消費者。

報道認為，內地車市在春節過後的價格戰愈演愈烈，包括比亞迪、長安啟源和上汽通用別克等品牌均對各自品牌車型的定價進行了不同程度的下調。如此一來，特斯拉剛建立的價格優勢將不復存在，不排除後續將有更大的調整。