中泰互免簽證首日　逾1.8萬人次中國公民赴泰　旅行社：訂單增50%

中國與泰國互免持普通護照人員簽證協定周五（1日）正式生效，據國家移民管理局消息，中泰互免簽證首日，中國公民出境赴泰國超過1.8萬人次。有旅遊業者表示，互免簽證政策的實施，將對兩國人文交流、旅遊業發展等方面產生積極深遠影響。



根據協定，中方持公務普通護照、普通護照人員和泰方持普通護照人員，可免簽入境對方國家，單次停留不超過30日，每180日累計停留不超過90日，全國各口岸相繼迎來首批享受該政策的兩國旅客出入境。當局透露，互免簽證首日，中國公民出境赴泰國18258人次；泰國人入境中國內地3837人次，其中持普通護照免簽入境2930人次，佔比為76%。

對於互免簽證，兩地遊客反應熱烈，認為通關體驗感覺良好。從泰國飛抵海南海口的泰國華人韓梅表示，現時入境中國更方便了，計劃前往祖籍地海南文昌探親。到機場迎接的侄子還稱昨夜姑姑開心到一夜無眠。同樣來自泰國的陳玉芳表示，中國幅員遼闊，著名景點繁多，之後到中國旅遊十分方便，這次她計劃到海口、文昌、三亞旅遊，日後還計劃到北京、安徽遊玩。

導遊指政策大大降低了泰國赴華遊客的旅遊成本。（磨憨出入境邊防檢查站供圖）

在雲南，雲南省國際旅行社西雙版納分社組織的泰國旅遊團一行6人到達磨憨鐵路口岸，成為首批搭乘中老鐵路列車免簽入境的泰國籍旅客。導遊玉波介紹，以往遊客從老撾萬象坐火車到老撾磨丁後，要下車前往中國磨憨口岸辦理落地簽，現時則可以坐中老鐵路的火車直接入境中國，政策大大降低了旅遊成本，便利了在泰華人華僑到中國探親訪友。

數據顯示，免簽首日，磨憨出入境邊防檢查站共服務驗放出入境泰國旅客210人次，同比增長200%。今年以來，該站已累計查驗泰國籍旅客6048人次。磨憨邊檢站副站長鐘貴表示，磨憨口岸作為雲南省泰國籍旅客入出境人數最多的國家級陸路口岸，隨著免簽政策的出台，必將迎來一波中國旅客出境泰國和泰國旅客入境中國的高峰。

雲南西雙版納任達國際旅行社副總經理陳雲婭則表示，互免簽證政策消息發布後，中國旅客泰國遊、泰國旅客中國遊的咨詢電話激增，公司接到的泰國旅遊團訂單量大約同比增長50%。