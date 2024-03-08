交通運輸部：內地春運40天　67億人次自駕出行成主力

今日（8日），第十四屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議，在「部長通道」集中採訪活動中，交通運輸部部長李小鵬表示，在剛剛結束的春運中，40天內有67億人次自駕出行，成為春運主力。



李小鵬介紹，今年的春運是1月26日至3月5日，共40天，與往年相同。但和往年不同的有幾個特點，一是人流量創了同期歷史新高，40天時間，全社會跨區域人員流動的總量達到了84.2億，比去年同期增長了9.8%，比疫情前的2019年同期增長了7.1%，是同期歷史的新高。

二是自駕出行成為出行的主力。40天的時間，自駕出行達到67億人次，佔出行總量約八成。另外兩成是通過買票上火車、上汽車、上飛機、上輪船，也就是專業術語所稱的營業性客運量。

三是積極應對惡劣天氣。春運期間，春節八天假期總體天氣良好，有利於出行，但是春節前後我們遇到了兩輪雨雪、冰凍、低溫、寒潮等惡劣天氣，這兩輪前後加起來有20天的時間，給局部地區群眾的出行帶來了不便。在大家共同努力下，努力克服，總體保持平穩。

四是客流和物流基本順暢，民眾出行體驗更加好，還有物流的大通道和微循環都保持了暢通，總體實現了平安、便捷、溫馨春運。