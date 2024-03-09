萬科董事會公告：已存入逾6億美元償還即將到期美元債

內地房地產巨企萬科發出最新公告，稱已存入逾6億美元償還3月11日到期的美元債。



根據萬科企業股份有限公司董事會本月8日發布的公告，公司旗下全資子公司萬科地產（香港）有限公司2018年12月11日在香港聯合交易所披露了關於發行於2024年到期6.3億美元的5.35%中期票據的公告。此票據將於2024年3月11日到期。

萬科8日已按票據尚未償還本金金額連同累計至到期日的利息資金合計6億4685萬2500美元存入於代理行指定銀行帳戶，以全數償付到期票據本息。

內地地產「資優生」萬科近期除了賣資產，還傳出與貸款機構進行債務展期談判但遭拒，致使多筆境內債券價格大幅下跌。不過，新華資產管理公司已否認與萬科的相關債務傳聞。（路透社）

綜合《每日經濟新聞》、《澎湃新聞》等內媒報道，此前，外界關注萬科能否償付3月11日到期的美元債。萬科先於5日回應，美元債VNKRLE5.35所有資金已經到位，償債工作在有序鋪排中。截至3月8日收盤，萬科A股微跌0.33%，報每股9.18元人民幣，港股萬科企業上漲1.47%，報5.52港元。

萬科近日被傳與新華資產管理股份有限公司商談非標債務延期。新華資產本月3日在官方微信公眾號發聲明稱，公司注意到有關新華資產與萬科的不實信息。萬科作為中國房地產行業龍頭企業，一直與新華資產保持正常的業務合作。