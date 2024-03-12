廣州越秀電動車鬧市撞人致11傷　肇事司機叼煙下車逃跑片段曝光

今日（12日）上午，廣州越秀區一輛白色的電動車接連在鬧市中的數條道路撞上電動自行車和行人，造成11人受傷，49歲司機已被警方控制。



內媒報道指，據目擊者稱，電動車一共在4條道路上碰撞電動自行車和路口行人，電動車撞上一輛停在路邊的巴士後停下來，肇事司機叼著煙下車，一度跑離事故現場。



疑似肇事司機叼著煙下車跑離事故現場（點圖放大）：

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內媒《封面新聞》報道，據事故親歷者和目擊者表示，白色肇事車疑先後途經廣州越秀區中山四路、中山五路、廣大路、廣衛路，一路多次從機動車道駛入非機動車道，碰撞電動自行車和路口行人，最終在廣仁路撞上一輛停在路邊的巴士後氣囊彈出，車輛駐停。目擊者稱，肇事司機黃某叼著煙下車，隨後跑離事故現場。

在廣大路被肇事車碰撞的電動自行車車主陽先生表示，肇事車從中山五路由東向北轉向後，從機動車道突然衝入了非機動車道，一位在非機動車道的婆婆被肇事車撞後，在路邊站不起來，「可能是腿骨折了」。

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陽先生稱：「當時，這個地方是一個雙向單車道，機動車道沒有堵車，它撞完阿婆和我的電動車後，沒有減速繼續在廣大路和廣衛路口和行人發生碰撞。」