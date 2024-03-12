山西煤礦發生潰倉事故致5死2失蹤　涉事公司本月因超載被罰

央視報道，11日（周一）晚上10時45分，山西省中陽縣桃園鑫隆煤業有限公司井下煤倉發生潰倉事故，7人被埋，至12日（周二）早上7時共搜救發現5名礦工，經現場醫務人員確認，均無生命體徵，失蹤2人仍在搜救當中。



山西省中陽縣桃園鑫隆煤業有限公司。（網絡圖片）

內媒《頂端新聞》報道，涉事煤礦在當地被評為B類——安全保障程度一般的煤礦。3月5日該公司因超載曾被罰款2萬元（人民幣，下同），2023年該公司9076.2萬人民幣股權已被凍結，且涉事煤礦曾非法佔用土地共計32806平方米。

另外，在2021年，該公司還曾因多個違規事項，被山西煤礦安全監察局罰款6萬元。

中國安全生產科學研究院教授級高級工程師李湖生解釋，潰倉事故是指煤礦井下用於臨時存儲煤炭的煤倉，由於多種原因造成煤倉放煤口堵塞、煤倉內出現「掛壁」「蓬倉」等現象（由於煤炭中含有泥砂等導致黏度增大而結團板結，掛在煤倉內壁或形成蓬架），導致煤倉內的煤炭不能正常放煤，在清理過程中，煤倉內的堵塞物突然發生潰泄，導致埋壓或沖毀設備和人員的事故。

李湖生稱，發生煤倉潰倉事故時，由於瞬間大量煤、泥、水等混合物潰泄，可能導致附近的巷道被沖毀，人員被埋壓在較深或較遠的巷道內部，被困人員的生存條件很差，而且人員搜尋、清理巷道內的淤積物都十分困難。