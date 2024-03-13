美國施壓韓國加入對華半導體設備出口管制　韓擬配合但存擔憂

一段時間以來，美國不斷在晶片半導體領域對中國進行無理打壓，甚至施壓其他國家一同加入，早已令全球產業鏈和行業人士備受傷害，叫苦不迭。當前，美國盟友韓國正為此「頭疼不已」。



據韓聯社3月12日援引消息人士的話報道稱，起初半導體技術水平較高的荷蘭和日本是美國的施壓對象，但從2023年下半年開始，美方對韓施壓的力度愈來愈強，甚至直接點名韓國特定企業，將韓國對華半導體設備出口視作問題。

報道稱，「韓方致力於消除美方的擔憂」，但同時擔憂，一旦加入對華打壓行列，韓國半導體產業恐面臨不利局面。

另據彭博社早前援引知情人士披露稱，美國正向包括荷蘭、日本、德國和韓國在內的盟友施壓加碼，要求它們進一步收緊對中國獲得半導體技術的限制措施。然而，此舉遭到了一些國家的抵制，「反應冷淡」。荷蘭和日本均表示，希望評估當前限制措施的影響，然後再考慮採取更嚴格的措施。

圖為首爾三星（Samsung）大樓外的韓國國旗及三星旗，攝於2024年2月5日。（Getty Images）

2024年2月，美國商務部和韓國產業通商資源部就此問題展開了協商。了解相關情況的消息人士透露，鑑於韓國在生產晶片和為晶片製造設備提供備件方面的主導地位，美國擔憂韓國可能成為美對華半導體技術出口管制的漏洞，「因此韓方致力於消除美方的擔憂。」

同時報道稱，韓國政府雖「充份理解美方的立場」，「但站在國家利益的角度，正在評估是否應當全面接受其要求」。

消息人士表示，儘管韓國政府尚未就此事作出決定，但不得不考慮美方的立場，至少要在「一定程度」上滿足美方的要求。

然而，韓國政府擔憂相關對華出口管制措施會對半導體產業競爭力產生不利影響。

報道指出，韓國企業生產的半導體設備的技術水平原本就不及美國、日本和荷蘭，尤為重要的對華出口一旦受限，對韓國半導體自立而言無疑是雪上加霜。同時，韓國半導體設備企業的競爭力直接決定了三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）的價格競爭力，因此韓政府對是否參與有關出口管制行動十分慎重。

圖為2022年5月20日，美國總統拜登（Joe Biden）與韓國總統尹錫悅參觀三星電子（Samsung Electronics）平澤廠區。（Getty Images）

曾擔任韓國產業通商資源部通商交涉本部長的彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員呂翰九表示，考略到美中關係和地緣政治因素，韓國很難全身而退，但將在最大程度上減少中小和骨幹企業的損失，致力於同美方探求合理的折衷方案。

2024年1月8日，中國外交部發言人毛寧曾在例行記者會上表示，美方以所謂「國家安全」為由，不斷加碼對華晶片出口管制措施，無理打壓中國半導體企業，是地地道道的經濟霸凌行徑。

毛寧指出，事實清楚表明，美方處心積慮打壓中國晶片產業發展，既不是出於「國家安全」的考慮，更不是什麼正當的競爭行為，而是毫無原則底線的單邊霸凌行徑，剝奪新興市場和發展中國家追求幸福生活的權利。美方行為嚴重衝擊國際產供鏈穩定，毒化國際合作氛圍，助長分裂與對抗。這種自私自利的做法注定會搬起石頭砸自己的腳。

圖為2024年1月16日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

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