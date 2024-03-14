全球首項AI法案｜歐洲議會壓倒性通過　限制政府實時生物識別監控

歐盟星期三（3月13日）批准《人工智能法案》，以嚴格規範人工智能的使用。路透社報道，《人工智能法案》將規範基礎模型或生成式人工智能，例如OpenAI，這些模型經過大量數據的訓練以生成新內容甚至執行任務。



法案將限制政府在公共場所，使用實時生物識別監控來處理某些犯罪案件、防止恐怖襲擊等真正威脅，以及搜查涉嫌最嚴重犯罪的人。

這些規則將涵蓋高影響力、通用人工智能模型，及高風險人工智能系統，它們必須遵守特定的透明度義務和歐盟版權法。

共有523名歐盟議員投票支持該協議，46人反對，49人棄權。歐盟國家將於5月正式批准該協議，立法預計將於明年初生效並於2026年實施，其中一些條款將更早生效。

庫利律師事務所（Cooley）合夥人範埃克（Patrick Van Eecke）表示，歐盟可能為世界其他地區樹立了基準。

「歐盟擁有世界上第一部人工智能法。其他國家和地區可能會使用人工智能法作為藍圖，就像歐盟的《通用數據隱私法規》。」然而他說，對公司而言，繁文縟節是不利的一面。

經過近40個小時的談判，歐洲議會和歐盟國家於去年12月，就政府使用生物識別監控，以及如何監管ChatGPT等生成人工智能基礎模型等問題，達成了初步協議。

根據違規類型，公司將面臨罰款，罰則從750萬歐元或全球營業額的1.5%，至3,500萬歐元或全球營業額7%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

