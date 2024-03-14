回應美國針對中國產品　謝鋒：放大中國經濟問題解決不了自身挑戰

中國駐美國大使謝鋒說，拿着顯微鏡放大中國的經濟問題，解決不了自身的挑戰；將電動車看作帶輪的智能手機、起重機當成「特洛伊木馬」，將陷入越濫用國家安全越不安全的循環。



根據「中國駐美國大使館」微信公眾號消息，謝鋒星期三（3月13日）應邀向「春天裏的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭。

謝鋒致辭時說，透過「兩會之窗」，世界感受到中國高質量發展的澎湃春潮，期待分享中國式現代化的巨大紅利，普遍認為擁抱中國就是擁抱機遇、投資中國就是投資未來。中國仍是全球投資熱土，去年新設外資企業數量增長39.7%，法國、英國、荷蘭實際對華投資分別增長84.1%、81%、31.5%。

謝鋒指出，拿着顯微鏡放大中國經濟的問題，解決不了自身的挑戰；把電動車看作「帶輪子的智能手機」，起重機當成「特洛伊木馬」，將陷入越濫用國家安全越不安全的循環；把「去風險」搞成「去中國」，就是將機遇拱手讓人，只會導致雙輸多輸。七萬多家美企在華投資興業，中美經濟連筋帶骨，強行脫鈎將傷筋動骨。

2024年1月16日，中國駐美國使館舉行紀念中美建交45周年暨2024年新春招待會。圖為中國駐美大使謝鋒在致辭。（謝鋒社交媒體X賬號）

謝鋒說，希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，讓「三藩市願景」照進現實，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

謝鋒表示，中美經貿合作空間廣闊，並呼籲更多美國企業投資中國、深耕中國市場，也希望各界朋友發揮橋樑作用，促進兩國溝通交流和相互理解，用中美合作激活全球經濟的一池春水，開創世界未來的春色滿園。

中國外交部發言人毛寧2月23日在例行記者會上說，所謂「中國遠程控制港口起重機收集數據」完全是無稽之談，堅決反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國的產品和企業。