日媒：日本車企不敵中國車　日產本田等擬削減在華產能

《日本經濟新聞》13日報道稱，中國汽車正向電動車轉型，這讓日本汽車製造商「陷入苦戰」，在華設廠的日本車企不得不重新調整戰略。據報道，日產汽車（Nissan）將和中國合資公司協商，考慮將在中國的汽車產能最多削減三成，本田汽車（Honda）也打算減少兩成產能。



綜合界面新聞、財聯社等報道，日產的一位發言人對此表示，有關削減產能的報道內容不屬實，但沒有進一步說明；本田方面稱，公司尚未決定將在中國的產量減少到約120萬輛汽車，並拒絕進一步評論。本田在華企業的合資方，廣汽集團否認公司收到本田欲削減在華產能的相關信息。

《日本經濟新聞》在這篇報道中指出，中國汽車製造商在電動車和插電式混合動力汽車等新能源汽車領域提高了價格競爭力和商品力，在電動車轉型中動作遲緩的日系車企巨頭正面臨着重建在華戰略的壓力。處於劣勢的日系車將縮小在華業務，專注於其具有優勢的北美及東南亞市場。

據報道稱，日產考慮將中國的產能最多削減50萬輛，削減幅度相當於在華年產能的三成。合資方和基地也將進行重組。此外，本田也打算將在中國的產能減少兩成，降至120萬輛左右。

文中提到，日產通過與中國汽車製造商東風汽車組建合資企業「東風日產」開展業務，在中國擁有8間整車工廠。2018年，日產在中國的銷量為156萬輛，曾居日系車首位，風頭無幾，但現在的開工率僅為峰值時的一半。去年，日產在華產量比同期下降24%，降至79.3萬輛，為14年來首度跌破100萬輛大關。

數據還顯示，2023年東風本田和東風日產的銷量分別比同期下滑8.54%和21.53%，共計損失近30萬輛的規模。其中東風日產形勢尤為嚴峻，2023年累計減少了20萬輛的銷量。

圖為日本車廠日產（Nissan）英國桑德蘭工廠，攝於2023年11月24日，比利時布魯塞爾。（Reuters）

而繼廣汽豐田裁員、廣汽三菱停產、一汽豐田減產後，本田汽車在2023年12月表示，旗下在華合資車企廣汽本田裁員900名員工，此次裁員相當於該合資企業約1.3萬名員工的7%。

在日系車份額下降的情況下，中國汽車則在迅速增長。2023年，中國品牌車佔國內乘用車銷量的比例提高至56%。

《日經新聞》還指出，中國企業在競爭激烈的本國市場磨練電動化和IT技術，在歐洲和東南亞等地致力於低價電動車的出口，因此日系車在海外也需要應對價格低廉的中國汽車的挑戰。

據《日經亞洲》早前報道發現，去年中國汽車出口首次超越日本之際，中國汽車還正在衝擊日本汽車的海外市場，比如在很長一段時間裏都是日系車一家獨大的泰國，眼下日本車和中國車正呈現此消彼長之勢。

東南亞汽車市場素有「日系車後花園」之稱，作為東南亞最大汽車消費國之一的「亞洲底特律」泰國，更是基本由深耕於此60多年的日系品牌主導，豐田、日產、本田等品牌的市場份額一度接近9成。

不過，憑藉新能源汽車的強勢發力，中國車企有了撬動這道銅牆鐵壁的機會，去年在泰國汽車市場撕開了一道缺口。

圖為澳洲悉尼比亞迪體驗中心，攝於2024年2月19日。（Reuters）

《日經亞洲》報道稱，泰國2023年乘用車和商用車的總銷量為775,780輛，中國車企份額達到11%，增至上年的2.2倍。日系車市場份額下降約8個百分點至78%。

將泰國視作「第二故鄉」的日本豐田仍以34%的份額排在銷量首位，但銷量比同期下降8%；第2位的五十鈴汽車銷量下滑29%（份額20%），第5位的三菱汽車下滑35%（份額4%）。第3位的本田乘用車銷售良好，銷量增長14%（份額12%）。

中企方面，比亞迪2023年在泰國銷售約3萬輛，將份額提高到接近4%，排名超過日產和萬事得，升至第6位。而在一年多以前，2022年11月剛剛進入泰國市場的比亞迪，當時一年只賣出300輛汽車。

《日經亞洲》援引知名汽車媒體AutoLife數據，2023年泰國電動車銷量達到76314輛，是前一年的7倍多。中企佔80%左右，比亞迪貢獻了近一半，而日系車僅佔1%。

覺察到危機感的日本車企開始醞釀「反擊」。據日本共同社早前報道，為應對中國企業在電動車領域佔據主導地位，前不久豐田、本田、五十鈴和三菱等四間日本汽車製造商宣布，預計將在未來5年內投資1500億泰銖用於在泰國生產電動車。

豐田公司亞洲區行政總裁前田雅彥（Masahiko Maeda）還宣布，要採用雙管齊下的戰略與中國車企競爭，「現在，中國企業已經佔據了泰國電動車市場的大部份份額，我們需要完全進入追趕模式。」

圖為比利時布魯塞爾一處豐田（Toyota）標誌，攝於2024年3月4日。（Reuters）

另據中國汽車工業協會11日發布的2024年2月汽車工業產銷情況，今年1至2月，汽車產銷分別完成391.9萬輛和402.6萬輛，分別比同期增長8.1%和11.1%。

新能源汽車方面，中汽協數據顯示，1至2月，我國新能源汽車產銷量達125.2萬輛和120.7萬輛，分別比同期增長28.2%和29.4%，市場佔有率達30%。其中，國內銷量102.5萬輛，比同期增長34.3%；新能源汽車出口18.2萬輛，比同期增長7.5%。

日本共同社11日也公布了日本三大車企豐田、本田和日產2月在華新車銷量，由於中國春節假期，三間車企銷量均比同期大幅減少。報道稱，即便剔除節日因素，受制於中國電動車廠商崛起，日本各廠商持續陷入苦戰。

報道顯示，2月，豐田比同期減少35.7%至83,300輛。這是6個月來首次下降。其中高檔品牌「雷克薩斯」減少9.6%至9,200輛。本田減少38.6%至45498輛。日產減少30.3%至41,824輛。1月三間車商銷量均大幅增加。將春節影響平均化的1至2月總計銷量方面，豐田比同期減少0.6%，本田增加5.9%，日產減少0.1%。

《日經新聞》14日還援引多名日產相關人士的消息稱，為應對中國車企崛起，日本車企將集中經營資源，提高成本競爭力。日產汽車正考慮與本田在電動車領域建立合作關係，其中可能包括推進純電動車核心零部件的通用化、聯合採購和開發共享電動車平台等。合作磋商的對象還有可能擴大至電池的聯合採購、混合動力車（HV）等電動車的聯合開發領域。

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