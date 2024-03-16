泰國或再次考慮將賭場合法化　吸引更多遊客

為刺激投資和旅遊業，一份提交給眾議院的研究報告顯示，泰國正再次考慮將賭場合法化。



路透社報道，一份計劃在3月28日提交國會的研究報告指出，儘管泰國目前唯一允許的賭博活動是由國家控制的賽馬和彩票，但仍有10%的泰國人沉迷賭博。

支持開設賭場的人認為，讓賭場合法化可以吸引更多外來遊客，極大地推動旅遊業發展，還可讓泰國具備與澳門競爭市場的實力。澳門是全中國唯一博彩合法的地區，也是全世界最大的博彩中心。

但泰國民眾對開設賭場的提議反應兩極。2021年的一次民意調查顯示，有46.51%的泰國人出於道德和犯罪方面的考慮，反對賭博合法化；表示支持的人有21.25%。

圖為2023年3月25日，曼谷黎明寺（鄭王廟）在地球一小時前燈火通明的一刻。（Reuters）

泰國會委員會副主席索拉翁（Sorawong Thienthong）說，報告建議由私營公司承擔包括賭場在內的娛樂綜合體的建設和運營成本，而政府將負責稅收和監管。

索拉翁表示：「擁有相關經驗的泰國和外國公司將負責大部份投資，而一個大型綜合體的最低投資額估計為1000億泰銖（約220億港元）。」

泰國國會在2021年12月成立特別委員會，探討賭場合法化的經濟價值及潛在問題。2023年1月，泰國會經過兩個多小時的辯論後，表決通過了特委會的報告，這份報告已提呈內閣。

特委會在報告中建議政府允許八種賭博活動，包括線上賭場、股票指數及外匯，以及國際和當地的體育賽事。報告也建議將五個地區的賭場合法化，以增加國家的稅收，同時打擊非法賭博。

此外，特委會亦探討興建設有賭場的綜合娛樂中心計劃，並提議它可設在曼谷、泰國東部經濟走廊、22個主要旅遊景點、國際機場100公里範圍內，或有永久出入口岸的府。其中，曼谷和泰國東部經濟走廊最受看好可獲准設立綜合娛樂中心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

