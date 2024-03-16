美駐華大使：中國若傾銷式輸出過剩產能　將損害全球貿易體系

中國計劃提振製造業應對經濟面臨的問題，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）指出，若中國以人為壓低價格甚至傾銷的方式輸出由此產生的過剩產能，將損害全球貿易體系，而其他國家將做出回應。



伯恩斯星期五（3月15日）出席由美國智庫東西方中心（East–West Center）舉辦的線上講座時，對中國大力提振製造業的做法提出擔憂。

中國官方在今年的政府工作報告中，把「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」列在今年工作任務首位，釋放出將卯足勁發展現代製造業的訊號。

伯恩斯說，從剛過去的中國兩會（人大、政協年會）來看，中國打算大幅提升製造能力，以應對經濟放緩，實現更多增長，製造更多就業機會。

但他擔憂：「如果出現這個情況，就會有過剩產能，有更多太陽能板、電動汽車等產品。如果中國以人為的低價甚至以傾銷的價格，將這些產品出口到世界其他國家，將會破壞全球貿易體系。」

伯恩斯也警告，中國以這樣的方式輸出過剩產能「很不明智」，「世界各國將對此做出回應」。

中國近年來出口大量電動車、太陽能板等產品在西方引發關注。美國和歐盟越來越擔心，中國的出口增長在一定程度上以他國利益為代價。目前，歐盟已經對從中國進口的電動汽車展開反補貼調查。

伯恩斯說，中國企業能從省級和中央政府獲得各種補貼，這讓企業能人為地壓低價格，形成不公平的市場競爭，「這會是2024年的一個主要問題」。

在路透社這張攝於2023年2月17日的設計圖片中，一面中國國旗被放在帶有晶片的印刷電路板上。這塊印刷電路板印有「中國製造」字樣（Reuters）

科技戰是中美競爭核心

2023年11月中美元首在三藩市會晤後，兩國關係趨穩，但伯恩斯強調，中美將繼續是「系統性對手」，而科技在很多方面都會是「戰鬥的核心」。

「（這是）因為技術的發展，無論是人工智能、機器學習，還是量子科學、生物技術，不僅將在商業技術方面改變全球經濟和我們的生活，而且其中許多技術還將帶來新的軍事技術，左右未來的力量平衡。」

美國近年來在科技領域加大對華打壓，不僅在晶片等高科技產品上對中國「卡脖子」，也嚴格限制美國對中國敏感技術領域的投資等。

伯恩斯說：「我們拒絕出售這些技術，這樣解放軍就不能利用它們來對抗美國。」

被問及美國是否正在衰弱，中國的崛起是否不可阻擋時，伯恩斯駁斥了「東升西降」的說法，稱美國在戰略、軍事和經濟上都在變得更強。

他說，儘管十年來不斷有人預測中國的名義GDP將超越美國，但事實是中美經濟差距正在擴大；中國經濟存在消費不足、房地產泡沫、生育率下降等問題。

伯恩斯認為，美國在人工智能、機器學習、量子科技與生物技術等變革性技術領域保持領先，並在二戰後形成了政府、大學與私營企業之間的良性三角關係，這對促進美國基礎科研和創新應用非常有效。

他說：「中國正在進入其經濟史的一個不同階段，而美國正在蓬勃發展…… 從經濟表現來看，尤其是在先進技術方面，這是（美國）一個特別樂觀的時期。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

