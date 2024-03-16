朝中社以「偉大領導人」稱呼金朱愛　學者：暗示金正恩接班人

朝中社3月16日對領導人金正恩二女金朱愛（又譯金珠愛、金主愛）稱呼為「偉大領導人」。學者分析指出，這個尊稱一般只用於國家領導人，這暗示她將成為金正恩接班人的可能。



朝中社16日報道金正恩和金朱愛一同視察一間溫室農場，在韓語及英語版報道在使用「偉大領導人」一詞時，均採用複數形式，稱呼金正恩父女。

在英語版的報道，文中以「偉大領導人（Great persons of guidance）」稱呼兩人，指兩人與黨內幹部、政府及軍方人員一同參觀農場，並附上金正恩父女視察的照片。

有學者分析指出，這是朝鮮媒體首度稱金正恩之女金朱愛為「偉大領導人」，平壤從未提及金朱愛的名字，韓國情報機構則稱她為Ju-ae。

韓國的朝鮮大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-jin）指出：「這是首次將金朱愛升格為領導人的尊稱。」

韓國首爾世宗研究所朝鮮半島策略中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）指出，朝鮮用語「領導」一般專指平壤政權的最高領袖或繼任者：「以這代稱金朱愛，暗示她將會接替金正恩成為朝鮮下一任領導人。」