百年黃金懸案　歐盟幫羅馬尼亞追數　俄羅斯前總統嬲到爆粗

本文轉載自微信公眾號牛彈琴



一大早我看到這個新聞，還真有點忍俊不禁。

事情是大事！起因是歐洲議會最近通過一項決議，認定俄羅斯有義務歸還，100多年前送到俄羅斯保管的羅馬尼亞黃金。

黃金有多少呢？

大約91.5噸！此外，還有大量的羅馬尼亞珍寶和藝術品。

100噸黃金，現在大概60多億美元；藝術品，自然價值連城，有的甚至是無價之寶。

既然是保管的，那確實應該歸還。但俄羅斯怎麼反應？

看到前總統梅德韋傑夫勃然大怒：歐盟竊取了價值3000億美元的俄羅斯資產，現在卻要求俄羅斯將黃金歸還給羅馬尼亞。除了操你XX（FXXX OFF），沒什麼好說的！

一股火躥三丈高，小梅怒罵歐羅巴！

為什麼這樁黃金公案，現在又攪起軒然大波？

這還得從100年前說起。

2023年3月7日在加拿大安大略省多倫多舉行的加拿大探礦者和開發商協會 （PDAC，暫譯）年會上展出金條複製品。（Reuters）

第一次世界大戰，有兩大陣營。德國和奧匈帝國，屬於同盟國集團；沙皇俄國和英法，屬於協約國集團。一度中立的羅馬尼亞，1916年對德奧宣戰，加入了協約國集團。

但羅馬尼亞哪是德奧的對手，在德奧的進攻下，羅馬尼亞政權不得不撤離布加勒斯特。當時的羅馬尼亞國王斐迪南一世（Ferdinand I），將近100噸的黃金和藝術品，送到沙皇俄國保存。

為什麼送到沙俄而不是英法？

很簡單，第一，英法太遠，中途怕被德國攔截了；第二，當時的沙皇尼古拉二世還是斐迪南一世表兄，應該不至於趁火打劫。

哪知道，隨後幾年，整個世界形勢發生了重大變化。

1917年，十月革命爆發，對於新生的蘇聯，西方採取了武力干涉和入侵，羅馬尼亞進軍比薩拉比亞（大致現在的摩爾多瓦）。兩國由盟友變成了敵人，蘇聯自然不會歸還黃金了。

二戰時期，羅馬尼亞更是納粹德國的僕從國，參與進攻蘇聯。羅馬尼亞想要回黃金，那更是痴心妄想。

二戰結束後，羅馬尼亞加入了社會主義大家庭。按照蘇聯（俄羅斯）的說法，黃金和藝術品，都得到了解決。但羅馬尼亞認為，黃金依然下落不明。

這就成為一個歷史懸案。羅馬尼亞現在是歐盟成員，歐洲議會替羅馬尼亞出頭：既然是保管，當時有契約，那俄羅斯，你就應該歸還黃金。

俄羅斯氣不打一出來，除了小梅發飆外，我看到，很有個性的俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova），也是一頓「暴力輸出」。

末代沙皇尼古拉二世及家人

按照她的說法，1935年，蘇聯為「表示善意」，已將部份貴重物品歸還給羅馬尼亞；而且，蘇聯還免除了二戰期間羅馬尼亞「破壞」蘇聯的所有債務，如果這轉換成今天的財富，「大致在40億美元」。

在二戰和冷戰期間，羅馬尼亞對蘇聯欠下的債務，相當於1365-1665噸黃金，這「比羅馬尼亞在1916-1917年送往俄羅斯的全部黃金儲備多20-25倍」。

這還沒完！

扎哈羅娃還宣稱，在二戰後，蘇聯幾乎歸還了羅馬尼亞所有的黃金和藝術品，當時的羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫（Nicolae Ceaușescu）也承認：80%的羅馬尼亞黃金在1948年至1949年被遣返羅馬尼亞……

換句話說，百年黃金懸案，早就解決了，不是俄羅斯應該歸還黃金，而是羅馬尼亞應該補繳債務。

至於現在的風波，扎哈羅娃痛批，不過是羅馬尼亞利用歐洲的「恐俄症」，強迫俄羅斯歸還「百年的幽靈債務」，解決羅馬尼亞現在到處罷工的糟糕經濟。

2023年2月22日在俄羅斯莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫和中國中央外事委員會辦公室主任王毅會面前，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃現身莫斯科。（俄羅井）

黃金在哪裏呢？

俄羅斯說早還了，羅馬尼亞說沒收到，至於齊奧塞斯庫，早就在30年前被打死了。

梅德韋傑夫更氣的是，歐洲議會現在出手，要求俄羅斯遵守契約，歸還羅馬尼亞上百噸黃金；但歐洲人卻在俄烏衝突爆發後，扣押了3000億美元的俄羅斯資產。

按照最新的進展，歐洲人已經決定，這些扣押的俄羅斯資產的利息，都將用於援助烏克蘭，包括幫烏克蘭購買武器；美國更在推動，乾脆直接沒收這些俄羅斯資產，都送給烏克蘭……

契約精神在哪裏？

所以，梅德韋傑夫大怒，甚至直接爆了粗口。

想想，歷史也真很戲劇性。

100年前，羅馬尼亞為避免德國進攻，將黃金送到了最信任的國家；哪知道，最信任的表兄沙皇很快就被推翻了；接下來的100年，局勢更是讓人眼花繚亂，曾經的盟友，轉頭就是敵人，曾經的敵人，現在又成了朋友，東歐這片土地，你方唱罷我登場，戰爭一場接一場……

百年黃金懸案，估計永遠是懸案了。