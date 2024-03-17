百年黃金懸案 歐盟幫羅馬尼亞追數 俄羅斯前總統嬲到爆粗
本文轉載自微信公眾號牛彈琴
一大早我看到這個新聞，還真有點忍俊不禁。
事情是大事！起因是歐洲議會最近通過一項決議，認定俄羅斯有義務歸還，100多年前送到俄羅斯保管的羅馬尼亞黃金。
黃金有多少呢？
大約91.5噸！此外，還有大量的羅馬尼亞珍寶和藝術品。
100噸黃金，現在大概60多億美元；藝術品，自然價值連城，有的甚至是無價之寶。
既然是保管的，那確實應該歸還。但俄羅斯怎麼反應？
看到前總統梅德韋傑夫勃然大怒：歐盟竊取了價值3000億美元的俄羅斯資產，現在卻要求俄羅斯將黃金歸還給羅馬尼亞。除了操你XX（FXXX OFF），沒什麼好說的！
一股火躥三丈高，小梅怒罵歐羅巴！
為什麼這樁黃金公案，現在又攪起軒然大波？
這還得從100年前說起。
第一次世界大戰，有兩大陣營。德國和奧匈帝國，屬於同盟國集團；沙皇俄國和英法，屬於協約國集團。一度中立的羅馬尼亞，1916年對德奧宣戰，加入了協約國集團。
但羅馬尼亞哪是德奧的對手，在德奧的進攻下，羅馬尼亞政權不得不撤離布加勒斯特。當時的羅馬尼亞國王斐迪南一世（Ferdinand I），將近100噸的黃金和藝術品，送到沙皇俄國保存。
為什麼送到沙俄而不是英法？
很簡單，第一，英法太遠，中途怕被德國攔截了；第二，當時的沙皇尼古拉二世還是斐迪南一世表兄，應該不至於趁火打劫。
哪知道，隨後幾年，整個世界形勢發生了重大變化。
1917年，十月革命爆發，對於新生的蘇聯，西方採取了武力干涉和入侵，羅馬尼亞進軍比薩拉比亞（大致現在的摩爾多瓦）。兩國由盟友變成了敵人，蘇聯自然不會歸還黃金了。
二戰時期，羅馬尼亞更是納粹德國的僕從國，參與進攻蘇聯。羅馬尼亞想要回黃金，那更是痴心妄想。
二戰結束後，羅馬尼亞加入了社會主義大家庭。按照蘇聯（俄羅斯）的說法，黃金和藝術品，都得到了解決。但羅馬尼亞認為，黃金依然下落不明。
這就成為一個歷史懸案。羅馬尼亞現在是歐盟成員，歐洲議會替羅馬尼亞出頭：既然是保管，當時有契約，那俄羅斯，你就應該歸還黃金。
俄羅斯氣不打一出來，除了小梅發飆外，我看到，很有個性的俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova），也是一頓「暴力輸出」。
按照她的說法，1935年，蘇聯為「表示善意」，已將部份貴重物品歸還給羅馬尼亞；而且，蘇聯還免除了二戰期間羅馬尼亞「破壞」蘇聯的所有債務，如果這轉換成今天的財富，「大致在40億美元」。
在二戰和冷戰期間，羅馬尼亞對蘇聯欠下的債務，相當於1365-1665噸黃金，這「比羅馬尼亞在1916-1917年送往俄羅斯的全部黃金儲備多20-25倍」。
這還沒完！
扎哈羅娃還宣稱，在二戰後，蘇聯幾乎歸還了羅馬尼亞所有的黃金和藝術品，當時的羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫（Nicolae Ceaușescu）也承認：80%的羅馬尼亞黃金在1948年至1949年被遣返羅馬尼亞……
換句話說，百年黃金懸案，早就解決了，不是俄羅斯應該歸還黃金，而是羅馬尼亞應該補繳債務。
至於現在的風波，扎哈羅娃痛批，不過是羅馬尼亞利用歐洲的「恐俄症」，強迫俄羅斯歸還「百年的幽靈債務」，解決羅馬尼亞現在到處罷工的糟糕經濟。
黃金在哪裏呢？
俄羅斯說早還了，羅馬尼亞說沒收到，至於齊奧塞斯庫，早就在30年前被打死了。
梅德韋傑夫更氣的是，歐洲議會現在出手，要求俄羅斯遵守契約，歸還羅馬尼亞上百噸黃金；但歐洲人卻在俄烏衝突爆發後，扣押了3000億美元的俄羅斯資產。
按照最新的進展，歐洲人已經決定，這些扣押的俄羅斯資產的利息，都將用於援助烏克蘭，包括幫烏克蘭購買武器；美國更在推動，乾脆直接沒收這些俄羅斯資產，都送給烏克蘭……
契約精神在哪裏？
所以，梅德韋傑夫大怒，甚至直接爆了粗口。
想想，歷史也真很戲劇性。
100年前，羅馬尼亞為避免德國進攻，將黃金送到了最信任的國家；哪知道，最信任的表兄沙皇很快就被推翻了；接下來的100年，局勢更是讓人眼花繚亂，曾經的盟友，轉頭就是敵人，曾經的敵人，現在又成了朋友，東歐這片土地，你方唱罷我登場，戰爭一場接一場……
百年黃金懸案，估計永遠是懸案了。