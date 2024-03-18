日本大阪必吃美食「551蓬萊豬肉包」餡料有異物　急回收19.6萬個

日本大阪的知美食與手信「551蓬萊肉包」（551 horai）出現食安狀況。一間廠房的員工報告有異物混入料餡，公司宣布召回3月16日生產的產品，包括「豬肉包」（豚まん）及「冰鮮豬肉包」（チルド豚まん）。



公司稱，16日下午12點30分左右，大阪市浪速區一廠房的一名員工在包豬肉包時，發現餡料中混入透明的塑膠物質。

551蓬萊在廠內進行檢查時，發現洋蔥清洗切割線上防止水濺的塑膠蓋有損壞，並確塑膠進入了生產線。

公司之後下令可能有狀況的20間門市暫停販售相關產品。不過已有數名消費者以及店員報告發現異物。

來到17日，生產線清理乾淨，生產和銷售照常進行，但下午，在工廠員工再次在包豬肉包時，發現了一些看起來像塑膠的東西。

551蓬萊17日下午3時左右開始在所有商店停止銷售豬肉包。

公司17日再補發公告，稱有多間分店暫停出售豬肉包。

所幸公司迄今未接獲任何進食商品後不適的報告，惟已決定全面召回16日生產並在市面和網上銷售的約19.6萬個包，已購買的消費者可攜產品到門市獲得退款。

551蓬萊在道歉聲明中表示：「對於給客戶帶來的極大不便和擔憂，我們深表歉意。我們將繼續加強我們的管理體系，並盡一切努力防止未來再次發生此類情況。」

圖為公司出售的豬肉包。（551蓬萊網站截圖）

「551蓬萊肉包」被稱為「關西名物」，是不少遊客到遊覽當地必吃美食或必買的手信。日本男星木村拓哉次女木村光希也是它的粉絲。

公司創辦人羅邦強1915年出生於嘉義，戰爭期間移居日本，戰爭結束後他決定留日，與其他來自台灣的人合作開設一家名為「蓬萊」的餐廳。這款模仿神戶天津包子的豬肉包開賣後也開始流行起來。餐廳後來「分家」，幾名聯合創辦人獨立經營店名都有「蓬萊」二字的3間分店。羅邦強管理的是「551蓬萊」。

日本男星木村拓哉次女木村光希也是「551蓬萊豬肉包」的粉絲：