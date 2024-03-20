國際奧委會批評俄羅斯舉辦「友誼運動會」是政治舉措　違反憲章

國際奧委會3月19日批評，俄羅斯計劃舉辦的「友誼運動會」違反奧林匹克憲章，將體育政治化，各國應拒絕參加。



俄羅斯2023年表示計劃在2024年9月舉辦第一屆夏季友誼運動會（World Friendship Games），冬季友誼運動會計劃於2026年在索契舉行。

國際奧委會在聲明中表示：「國際奧委會指出，俄羅斯政府打算在俄羅斯舉辦純粹出於政治動機的體育賽事，這違反了《奧林匹克憲章》的基本原則和聯合國大會的決議。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯和白羅斯運動員被排除在大多數國際比賽之外。國際奧委會目前允許俄羅斯和白羅斯的運動員參加夏天的巴黎奧運，但他們將以中立運動員的身份參賽，不能展示旗幟、國歌和徽章。

國際奧委會表示：「為此，俄羅斯政府派遣政府代表團和大使以及其他部門與世界各國政府接觸，發起了非常密集的外交攻勢。」

「為了讓其純粹的政治動機更加明顯，他們故意繞開各國的體育組織。這是俄羅斯將體育政治化的嘗試。」「國際奧委會強烈敦促奧林匹克運動的所有利益相關者和各國政府，拒絕參與和支持任何旨在將國際體育完全政治化的舉措。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

