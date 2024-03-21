歐盟2024首兩月自新疆進口額猛增217.8% 最大買家是這三國
港媒3月21日報道稱，儘管歐盟頻頻就所謂涉疆人權問題大做文章，但2024年前兩月，歐盟從新疆進口額比同期猛增超過200%，最大進口國為波蘭、比利時及荷蘭。
報道稱，目前歐盟已着手敲定兩項針對所謂「新疆人權問題」的法律。但20日公布的貿易數據顯示，今年1月和2月，新疆對歐盟27個成員國的出口較2023年同期大增217.8%，總額達到3.12億美元，較去年9,800萬美元實現了巨幅增長。進口新疆產品最多的歐盟成員國為波蘭、比利時和荷蘭，包括鋰離子電池、番茄醬在內的商品最受歡迎。
據烏魯木齊海關統計，2024年前兩個月，新疆外貿進出口總值636.9億元人民幣，比同期增長51.4%，高出全國增速42.7個百分點，迎來新年「開門紅」。前兩個月，新疆與全球186個國家和地區產生貿易往來，對中亞五國進出口437.4億元，增長33%，佔68.7%。
對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）其他成員國、東盟（ASEAN）、歐盟進出口分別增長301.6%、330.3%、98.7%。此外，對非洲、中東17國、中東歐、南美洲進出口分別增長377.2%、179.4%、315.7%、184.4%。
就在這些數據公布之際，歐盟仍試圖在涉疆問題上做文章。3月5日，歐盟談判代表就一項法律達成協議。支持者希望藉助此法阻止涉疆中國產品的進口。雖然歐盟的法律草案文本沒有特別提到中國，而是重點關注所有所謂的「強迫勞動」產品，包括歐盟集團內部生產的產品，但被外界普遍認為針對新疆。
中方曾多次指出，所謂新疆「強迫勞動」完全是反華勢力捏造的世紀謊言，目的是要在新疆製造強迫失業、強迫返貧，是打着人權旗號侵犯人權的典型事例。
除了大肆操弄人權話題，歐洲貿易保護主義也呈現出不斷抬頭跡象。去年10月，歐盟對中國電動車發起「反補貼調查」。2月，歐盟對中國中車子公司發起「反補貼調查」。3月初，歐盟又要求海關對來自中國電動車進行進口登記。
歐盟委員會發布的數據顯示，自發起「反補貼調查」後，2023年10月至2024年1月，歐盟對中國電動車累計進口約17.78萬輛，與「反補貼調查」期限覆蓋的範圍（2022年10月至2023年9月）相比，月均增長了11%，與2022年10月至2023年1月同期相比，月均進口量增長了14%。
平治集團（Mercedes-Benz Group AG，又譯奔馳／賓士）平治集團股份公司董事會主席康林松（Ola Källenius）在接受採訪時呼籲，歐盟應降低從中國進口電動車的關稅。他表示，從長遠來看，來自中國車企的競爭將有助於歐洲汽車製造商生產出更好的汽車，並認為保護主義「正在走向錯誤的道路」。
法國雷諾集團（Renault Group）CEO梅奧（Luca de Meo）同樣指出，在向電動車轉型的過程中，歐洲需要保護自己的市場，同時也應為中國競爭對手留下一席之地，部分原因在於歐洲汽車製造商可以向中國這樣「領先一代」的國家學習。
儘管存在種種雜音，中歐貿易仍總體穩中向好。歐盟統計局3月4日發布數據顯示，2023年，中國是歐盟第一大貨物進口夥伴（佔歐盟外進口總額的20.5%），也是歐盟第三大貨物出口夥伴（佔歐盟外出口總額的8.8%）。
3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問時表示，中歐並沒有根本利益衝突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏。我們希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。
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