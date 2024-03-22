布林肯訪問埃及　指以哈分歧縮小　相信最終可達成停火

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月21日到訪開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面，討論加沙停火談判的進展。他表示，談判雙方的差距正在縮小。



布林肯表示，美方正努力推動釋放人質和以色列與哈馬斯在加沙的停火協議。他表示以色列和哈馬斯之間的分歧正在縮小，相信最終可達成協議，但仍然存在挑戰。

布林肯表示，他認為以軍毋須在加沙南部城巿拉法展開大規模地面行動，亦能有效對付哈馬斯。華府官員會在以色列代表團下週訪問華盛頓時，說明替代計劃。

塞西強調，有需要休戰以解決不斷升級的人道主義危機，又警告在拉法採取軍事行動的危險。埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）表示，他與布林肯就計劃增加對加沙的援助和持續協調達成了一致，並商討了相關的具體步驟。

布林肯稍後還會會見沙特阿拉伯、卡塔爾和約旦的外交部長，以及巴勒斯坦解放組織官員。