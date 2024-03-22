歐盟討論動用俄羅斯被凍結資產　有成員國表達憂慮

歐盟領袖召開峰會，討論對烏克蘭援助等議題，包括討論動用俄羅斯被凍結資產的孳息收入，支援烏克蘭加強軍備。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示烏克蘭的彈藥即將耗盡，在戰場上的處境仍然非常困難，需要更多支持。歐盟委員會3月20日提議，每年將俄羅斯央行在歐洲被凍結的資產所產生的利潤轉移25億至30億歐元給烏克蘭。

圖為2023年8月15日，為於莫斯科的俄羅斯央行。俄羅斯有2100億歐元官方資產被歐盟凍結，歐盟正考慮利用這次資產協助烏克蘭。（Reuters）

不過部份成員國領袖對資金用途提出憂慮，特別是奧地利、馬爾他和愛爾蘭等中立或軍事不結盟國家。奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，必須確保資金不會用於武器和彈藥，西方銀行業界憂慮方案會引起法律訴訟。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以視像方式在峰會上發言，指必須讓俄羅斯感受到戰爭的代價，如果烏克蘭未能獲得足夠軍備對抗俄軍，將會是歐洲的恥辱。

目前俄羅斯有2100億歐元官方資產被歐盟凍結，如果方案獲通過，歐盟預料最快7月可以動用資金，根據歐盟執行委員會提出的方案，當中九成資金會注資「歐洲和平機制」基金，用於為烏克蘭購買彈藥，餘下一成用於重建及加強軍火產能。