委內瑞拉在與圭亞那有爭議的領土建立新州

委內瑞拉（Venezuela）國會批准了在與鄰國圭亞那（Guyana）長期存在爭議的領土上立一個新州的計劃，儘管國際法院還在審理兩國之間的領土訴訟。



路透社報道，委內瑞拉總統馬杜羅近期不斷放話，聲稱委內瑞拉對面積達16萬平方公里的埃塞奎博地區（Esequibo）擁有管轄權，國會星期四（3月21日）批准把這片領土列為委內瑞拉的一個州，與馬杜羅的主張相符合。

根據委內瑞拉國會通過的法案，新州的法定名稱為圭亞那埃塞奎博（Guayana Esequiba），在政府憲報公佈後就立即生效。

根據新法，圭亞那埃塞奎博州的邊界北臨大西洋，南臨巴西，東臨圭亞那，西臨委內瑞拉的阿馬庫羅三角洲州（Delta Amacuro State）和玻利瓦爾州（Bolivar）。

2018年圭亞那在國際法院對委內瑞拉提起訴訟，以解決兩國在埃塞奎博地區的領土爭端。去年12月，馬杜羅（Nicolás Maduro）與圭亞那外交部長托德（Hugh Todd）會晤後，雙方同意避免訴諸於武力，同時避免緊張局勢升級。

國際法院將對埃塞奎博地區的歸屬做出裁決，但委內瑞拉政府表明不承認國際法院的裁決，並指去年12月進行的一項公投支持委內瑞拉成立一個新州，這給予委內瑞拉政府對埃塞奎博地區的控制權和在當地進行石油勘探的權利。

委內瑞拉選舉局說，超過1000萬委內瑞拉人在12月的公投中投票，但公投結果至今沒有公布。路透社的目擊者稱，公投當天投票站幾乎沒有人排隊。

圭亞那誓言將捍衛主權，強調國家領土邊界沒有協商餘地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

