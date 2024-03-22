內塔尼亞胡晤布林肯　重申將攻拉法　必要時以軍獨自行動

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達以色列，就推動以國與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）停火展開外交努力。不過以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指，他向布林肯表明以色列會攻入加沙南部拉法（Rafah），如有必要會獨自行動。



內塔尼亞胡稱，他向布林肯表示以軍會進入拉法地區，盼得到美國支持，但如必要，以色列也會獨自行動，「我告訴他，希望我們能在美國支持下做到，但若果必須的話，我們也會獨自去做。」

布林肯22日飛抵以色列特拉維夫，內塔尼亞胡舉行會談。他之前已訪問沙特阿拉伯與埃及，並在埃及開羅表明若以色列進攻拉法會是一個錯誤，難以避免傷害在當地避難的平民。

圖為2024年3月22日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）乘飛機抵達以色列特拉維夫。（ REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool）

以色列與哈馬斯的停火談判仍未有突破，哈馬斯高級成員哈姆丹（Osama Hamdan）3月20日在黎巴嫩貝魯特召開記者會，批評以色列對哈馬斯提出的要求反應消極，不但拒絕接受，甚至撤回之前已同意的內容。

以軍正圍攻在加沙北部的希法醫院（Al-Shifa Hospital），並稱擊斃約140名來自哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）分子，逮捕約650人，當中包括部份哈馬斯高層成員，並繳獲武器和情報文件。