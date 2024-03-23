美國參議院通過1.2萬億美元撥款法案　聯邦政府避過部分停擺

撰文：張子傑
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美國參議院3月23日凌晨以74票贊成、24票反對，通過1.2萬億美元的撥款法案，令政府在今個財政年度內有足夠資金運作。而在表決前不久，白宮宣布美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget）已暫停應對停擺的準備工作。

路透社及哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，白宮稱有信心國會可以隨時通過政府開支法案及交由總統拜登（Joe Biden）簽署生效，因此行政管理和預算局已暫停有關準備工作。

白宮亦指，聯邦資金的義務每天都會承擔及追蹤，因此各部門不會關門，亦可繼續維持日常運作。

美國政府的1.2萬億美元開支法案在21日曝光，它將6項開支法案合而為一，並為政府約四分三部門提供運作資金至9月底今個財政年度結束。該法案在22日成功在眾議院闖關，再交由參議院審議。

參議院共和黨人要求表決修正案，換取加快通過進程。舒默形容是漫長而艱難的一天，但各方已就完成政府撥款達成共識。

法案通過後，假如在25日前交由拜登簽署生效，政府運作將不會受到影響。不過有關撥款法案並不包括向烏克蘭、以色列或台灣的軍事援助開支。

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