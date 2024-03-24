哈馬斯：與以色列談判存在嚴重分歧　美國提出過渡建議

哈馬斯官員說，在新一輪以哈停火談判過程中，哈馬斯和以色列之間存在嚴重分歧。



以哈停火談判本周在卡塔爾重啟，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）負責人、卡塔爾和美國調停者在多哈一同磋商，希望促成加沙停火和人質與囚犯互換協議。

了解談判情況的哈馬斯官員星期六（3月23日）告訴法媒，哈馬斯和以色列立場存在嚴重分歧。「敵人希望達成臨時停火，然後恢復對我們人民的侵略。」

該官員稱，以色列拒絕同意全面停火，也拒絕從加沙完全撤軍，並希望繼續控制加沙救濟、住房和援助事務，同時要求聯合國人員不要重返工作崗位，特別是在加沙地帶北部。

據報道，哈馬斯去年10月7日襲擊以色列時劫持了約250名以色列和外國人質，11月底為期一周的臨時停火期間，有數十名人質獲釋。以色列認為，目前仍有約130人被扣留在加沙，其中33人推定死亡，包括8名士兵和25名平民。

哈馬斯星期六發聲明說，一名34歲的以色列俘虜因「缺乏藥品和食物」而死亡。

圖為2024年3月23日，聯合國秘書長古特雷斯到埃及接壤加沙拉法市的邊境口岸視察人道物資情況。（Reuters）

在新一輪的停火談判中，釋放人質和巴勒斯坦囚犯依然是核心問題之一。路透報道，一名了解多哈談判情況的以色列官員星期六透露，以哈雙方在每40名人質可交換多少巴勒斯坦囚犯的問題上出現重大分歧。

「美國提出了一個過渡建議，以色列對此做出了積極回應，而哈馬斯尚未給予回應。」

該官員並未提供美國建議的細節，美國駐以色列大使館也沒有立即發表評論。

在被問及人質與囚犯的交換比例時，哈馬斯高級官員薩米（Sami Abu Zuhri）向路透社提到了該組織本月提出的一項建議，即以色列釋放700至1000名巴勒斯坦囚犯，換取被哈馬斯扣留的女性、未成年人、老人和體弱俘虜。以色列則說，這是不現實的。

薩米也表明，以色列拒絕同意取消進攻、撤軍並允許流離失所的巴勒斯坦人返回加沙北部的家園。

「美國和佔領國（以色列）想要的是在不承諾結束侵略的情況下得回人質，這意味着戰爭、殺戮和破壞將捲土重來，我們不能接受這一點。」

報道稱，以色列表示願意暫停進攻六周，允許更多人道主義援助進入加沙，以換回40名人質。根據11月達成的臨時停火協議，哈馬斯釋放一名人質，以色列就會釋放三名被監禁的巴勒斯坦人。這些巴勒斯坦人大部分都是年輕人，被指控的罪行也相對較輕。

以色列官員說，這次以方很可能不得不同意釋放更多更高級的巴勒斯坦武裝分子。

「摩薩德」主管巴爾尼亞和以色列代表團其他高級成員於星期六晚間返回了以色列，以方團隊仍留在多哈。該官員稱，如果談判勢頭良好，以方高級官員準備回到多哈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

