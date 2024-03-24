烏克蘭官員：俄羅斯正在空襲基輔

路透社3月24日引述烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）3月24日稱，基輔正遭俄羅斯空襲。他稱當地防空系統抵禦攻擊後，市內傳出爆炸聲。路透社3月24日引述目擊者稱，聽到幾下爆炸聲，並看到一些空中武器被擊落。



俄烏近期互相空襲有加劇迹象，以烏克蘭基輔而言，更是44天後再度面對俄軍發動的大規模攻擊。

雙方互相針對對方境內的能源基建，例烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）第聶伯羅水力發電廠（Dnieper Hydroelectric Station，DniproHES）。俄羅斯也指烏克蘭對位於位烏邊境的目標進行轟炸，包括煉油廠，所以對烏發動攻擊以作回應。

俄羅斯3月22日晚間再次對烏克蘭城市發動大規模無人機和導彈攻擊，目標是哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱和克里維里赫（Kryvyi Rih），主要目標是能源基礎設施。赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）、敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、文尼察（Vinnytsia）、基洛沃格勒（Kirovohrad） 、利沃夫（Lviv）、蘇梅（Sumy）、波爾塔瓦州（Poltava）和伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）也受襲。

另一方面，俄羅斯擺出將對烏加強打擊的姿態，俄指揮官稱俄羅斯集結10萬兵力，可能用於夏季攻勢。此外克里姆林宮承認俄羅斯「事實上」處於戰爭狀態，又稱烏克蘭為「佔領軍」。