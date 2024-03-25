中印關係再緊張　印度外長：兩國須恢復邊境穩定才有望發展

印度和中國最近又因邊界爭端爆發口水戰，正在新加坡訪問的印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）說，印中有必要先恢復邊界穩定，兩國關係才能向前發展。



印度總理莫迪（Narendra Modi）3月初到阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）出席一條隧道的揭幕儀式引發兩國交鋒，蘇傑生首次對此做出回應。

他說，印度正在努力尋找穩定邊界局勢的「出路」。「這並不容易。我與（中國）同儕投入了大量的努力。在軍事指揮官層面、在外交層面，我們已經進行了20多輪會談。」

蘇傑生星期六（3月23日）起對新加坡進行三天訪問，期間他將會見李顯龍總理和黃循財副總理等新加坡高層領導。他星期六在新加坡國立大學南亞研究所（ISAS）舉辦的講座上表明，印中領土爭端無法在短期內解決，但必要的第一步是想辦法恢復已存在​​45年的邊境「和平與安寧」。

印度設置的阿魯納恰爾邦，中國主張擁有這塊土地絕大部分的主權，屬於西藏的一部分，稱為藏南。（微博）

印中邊界長達3800公里，其中大部分劃分不清。在1975年的邊界爭端中，有四名印度士兵死亡。兩國為防止事態升級，在1993年至2013年間簽署了多項雙邊協議；但這種和平在2020年被打破，在那年的邊境肉搏戰中，至少20名印度士兵和四名中國士兵喪命。之後兩國關係惡化。

美國最近介入了這場爭端。3月20日，美國表明承認有爭議的阿魯納恰爾邦為印度領土。中國次日反擊稱，華盛頓此舉是為了「服務其地緣政治私利」。

3月初有媒體報道，印度已增派1萬名士兵守衛印中邊境。在星期六的講座上，《海峽時報》記者問及此事，蘇傑生打趣道：「明智的政府都不會證實部隊的動向，尤其是告訴外國報章。」

蘇傑生指出，在有爭議邊界的局勢穩定之前，指望兩國關係向前發展是不合邏輯的，因為這自然會產生巨大的不信任。

蘇傑生：兩國應該在已達成共識的領域繼續努力

隨着中國和印度同時崛起，蘇傑生說：「對我來說，挑戰是我們如何找到可持續的平衡？」他認為，兩國應該在已達成共識的領域繼續努力。

中國時任外長秦剛去年3月2日在新德里出席二十國集團（G20）外長會議期間，與主席國印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。（外交部）

對他來說，2020年的衝突是中國不但沒有「鞏固基礎以求取平衡」，反而不遵守協議而破壞了平衡。「從1975年到2020年，沒有人因此而喪命。所以45年來，它一直有效。今天我們必須問自己，為什麼它不起作用了？」

他笑着補充道：「問題實際上不是溝通不暢。我向你保證他們的英語很棒，我們的中文更好！」

中方認為，2020年的衝突是因為印方違反雙方共識，在有爭議的加勒萬河谷（Galwan Valley）單方面挑釁。

約300名外交官、學者和印度僑民出席了這場講座。除了印中關係，蘇傑生還談到印度與美國、俄羅斯、鄰國巴基斯坦等的關係。在談到印度人才外流問題時，他呼籲以「現代方式」看待這個問題，因為在海外生活和工作的印度人其實幫助印度與其他國家如新加坡建立了關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

