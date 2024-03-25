日媒：美國擬加強駐日美軍司令部職能

據日媒和英媒報道，鑑於對中國的共同擔憂，日本首相岸田文雄4月訪美期間，將與美國總統拜登（Joe Biden）公布一項重組駐日美軍司令部的計劃。



日本共同社星期天（3月24日）報道稱，多名日美外交消息人士透露，美國政府基本決定加強駐日美軍司令部的功能，力爭與2024年末啟動的日本「統合作戰司令部」順暢合作。

「統合作戰司令部」是統一指揮陸海空自衛隊的常設組織。預計在4月10日於華盛頓舉行的日美首腦會談上，岸田與拜登將商定修改指揮統制，並寫入共同文件。

報道說，出於對中國及持續開發核與導彈的朝鮮的共同擔憂，美日兩國認為，有必要提升日本自衛隊和美軍的相互操作性。隨着日本擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力），美日也爭取提升聯合應對能力。

英媒同天也報道了這一消息。報道稱，美日希望加強安全關係，以應對來自中國日益增長的威脅。這需要兩國軍隊進行更加無縫的合作和計劃，尤其是在台灣衝突等危機中。

圖為2023年5月18日，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）在廣島出席七國集團（G7）領導人峰會前在場外握手。（Getty Images）

日本正在增加國防開支，爭取到2027年達到北約規定的佔國內生產總值（GDP）2%的標準，並警告說中國對其安全構成了「最大的戰略挑戰」。

另據法媒引述相關報道稱，日本內閣官房長官、前外長林芳正告訴記者，日美一直在討論如何加強在指揮和控制方面的合作，從而提高相互操作性和戰備狀態。

美國在日駐軍數量為5.4萬人。林芳正補充說：「據我所知，關於美方的結構，包括加強駐日美軍的職能，目前尚未有任何決定。」

此外，日本《讀賣新聞》星期一（25日）引述美日消息人士報道稱，潛在的調整可能會在日本設立一個永久性的美日聯合小組，以確保更密切的軍事協調。報道還解釋稱，現階段日本必須與總部設在夏威夷的美國印太司令部接觸後，才能作出各種決定。

英媒則形容，美日兩國的軍事合作調整計劃是「自1960年簽署共同防禦條約以來，對（美日）安全聯盟的最大幅度升級」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

