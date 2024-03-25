習近平晤瑙魯總統　見證簽署「一帶一路」合作文件

中國國家主席習近平3月25日下午在北京同訪華的瑙魯（Nauru，又譯諾魯）總統阿迪昂（David Adeang）舉行會談。習近平表示，瑙魯同中國復交是符合歷史大勢之舉；友好不分先後，只要開啟，就會有「光明前途」。



習近平指， 中瑙關係是彼此尊重、平等互惠、相互支持的關係，中方堅定支持瑙魯維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持瑙魯獨立自主、走符合本國國情的發展道路，願同瑙方加強各層級、領域交流對話，增進相互理解信任，夯實兩國關係政治基礎。

習近平稱，中方歡迎瑙魯同中國簽署共建「一帶一路」合作文件，願同瑙方拓展貿易投資、基礎設施建設等領域務實合作，並為瑙魯實現自主可持續發展提供不附加政治條件的援助。

阿迪昂表示，瑙魯願恪守一個中國原則，不斷加深對華合作，同中方相互尊重、增進理解，加強人員往來和各領域合作， 願積極參與共建「一帶一路」，落實全球倡議，同中方就應對氣候變化加強合作。

二人會後一同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、經濟發展、農業等領域多項雙邊合作文件。雙方將發表《中華人民共和國和瑙魯共和國聯合聲明》。