英副首相公布2黑客攻擊將傳召中國大使　華使館斥惡意詆毀

撰文：蕭通
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英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）3月25日在下議院表示，與中國政府相關人員，對英國選舉監管機構和國會議員進行網路攻擊，目標是破壞英國民主。英國宣布制裁相關企業及個人，並將傳召中國大使。中國駐英大使館批評，英方指控無中生有、惡意詆譭。

英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）公布兩宗個案，指2022年發現選舉監管機構遭網絡入侵，令選民名冊遭到洩露，其中包括數千萬選民的姓名和地址。

另一宗發生在2021年，針對國會「對華政策跨國議會聯盟」（Ipac）成員，包括下議院議員兼保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、前保守黨教育大臣勞頓（Tim Loughton）、英國上議院議員奧爾頓（Lord Alton of Liverpool）和蘇格蘭民族黨議員麥克唐納（Stewart McDonald）。黑客企圖對他們的賬戶進行「偵察活動」，但並未成功。

針對議員的攻擊被指涉及黑客組織APT31。英國外交部同日確認，對涉及APT31的中國幌子公司——武漢曉睿智科技有限責任公司（Wuhan Xiaoruizhi Science And Technology Company Ltd），以及兩名參與者倪高彬（NI, Gaobin）及趙光宗（ZHAO, Guangzong）實施制裁。

杜永敦表示，這兩宗事件完全不可接受，顯示持久的行為模式，以及來自中國的敵對意圖。他又稱，兩國關係發展取決於中國的選擇，這就是為什麼外交部將傳喚中國大使，要求中國為這些事件負責，英國並將與美國等國際夥伴一同實施制裁，以捍衛寶貴民主。

施志安表示，Ipac在好一段時間，一直受到中國的騷擾、冒充和黑客攻擊，但國會議員不會因北京威脅而噤聲。他又指，現時已到「分水嶺時刻」，促政府表明立場，以維護人權價值觀及國際規範。

中國駐英大使館回應稱，中國對英國實施網絡攻擊的說法完全是無中生有，惡意詆譭，中方堅決反對。中國一貫堅決依法打擊各種形式的網絡攻擊，不會鼓勵、支持或縱容網絡攻擊行為，同時也反對將網絡安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國。

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