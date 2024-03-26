指涉網攻　美英制裁一華企兩中國公民　北京：純屬混淆是非

美英兩國對一間武漢科技公司以及兩名中國公民實施，指控他們為中國政府從事黑客活動。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，美方指責純屬混淆是非，中國政府堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊行為。



美財政部稱，中國政府支持的惡意網絡行為體仍然是對美國國家安全構成的最大、最持久的威脅之一。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應說，中國政府堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊行為。

劉鵬宇補充稱，美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任，純屬混淆是非。

中國外交部發言人林劍3月25日被問及有關英方將擬行動一事。

他稱網絡安全是全球性挑戰。中國是網絡攻擊的主要受害者之一，一貫堅決依法制止和嚴厲打擊各類網絡惡意活動，主張各國通過對話與合作共同應對。網絡攻擊溯源問題高度複雜敏感，在調查和定性網絡事件時，應有充分客觀證據，而不是在沒有事實依據的情況下抹黑他國，更不能將網絡安全問題政治化。希望各方停止散虛布假訊息，切實採取負責任的態度，共同維護網絡空間的和平與安全。中方一貫反對非法單邊制裁，將堅決維護自身合法權益。

中國駐英國使館發言人25日就英國官員稱中國構成網絡安全威脅一事答記者問。

發言人說，所謂中國對英國實施「網絡攻擊」的說法完全是無中生有，惡意詆毀，我們堅決反對。中國一貫堅決依法打擊各種形式的網絡攻擊，不會鼓勵、支持或縱容網絡攻擊行為，同時也反對將網絡安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國。

發言人亦敦促英方停止散布虛假訊息，停止自導自演的反華鬧劇。