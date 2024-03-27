習近平北京會見美國公司高層　黑石FedEx高通等CEO與會

中國國家主習近平3月27日與正在北京出席「中國發展高層論壇」（China Development Forum，CDF）的美國大公司掌舵人會面。央視稱上午11時許，會見正式開始。習近平在人民大會堂會見包括黑石、高通等美國公司的行政總裁。



同日較早時新華社稱習近平早上11時會見「美國工商界和戰略學術界代表」，他在會議開始前先與眾人合影。報道稱，出席者包括美國企業代表包括黑石集團（Blackstone）、聯邦快遞公司（FedEx）和高通（Qualcomm）等企業的行政總裁。

習近平指出，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識。

2024年3月25日中國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的多米尼克總理斯凱里特（不在圖中）。（新華社）

報道引述一消息人士稱，是次會議是由美國保險公司丘博（Chubb）行政總裁格林伯格（Evan Greenberg）提出，其他與會者包括美中關係全國委員會主席奧林斯（Stephen Orlins）和美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）。

彭博社稱多位在北京參加「中國發展高層論壇」的美國企業家26日傳受邀留在北京參加今天的會面。但報道稱，部份受邀人士因既定行程無法改變婉拒出席。