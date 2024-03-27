習近平北京會見美國公司高層 黑石FedEx高通等CEO與會
撰文：許懿安
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中國國家主習近平3月27日與正在北京出席「中國發展高層論壇」（China Development Forum，CDF）的美國大公司掌舵人會面。央視稱上午11時許，會見正式開始。習近平在人民大會堂會見包括黑石、高通等美國公司的行政總裁。
同日較早時新華社稱習近平早上11時會見「美國工商界和戰略學術界代表」，他在會議開始前先與眾人合影。報道稱，出席者包括美國企業代表包括黑石集團（Blackstone）、聯邦快遞公司（FedEx）和高通（Qualcomm）等企業的行政總裁。
習近平指出，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識。
報道引述一消息人士稱，是次會議是由美國保險公司丘博（Chubb）行政總裁格林伯格（Evan Greenberg）提出，其他與會者包括美中關係全國委員會主席奧林斯（Stephen Orlins）和美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）。
彭博社稱多位在北京參加「中國發展高層論壇」的美國企業家26日傳受邀留在北京參加今天的會面。但報道稱，部份受邀人士因既定行程無法改變婉拒出席。