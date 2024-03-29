FTX創辦人「薯條哥」SBF判囚25年

虛擬貨幣交易平台FTX創辦人，有「薯條哥」之稱的Sam Bankman-Fried（SBF）涉嫌欺詐、洗黑錢等7罪，在3月28日宣判，判囚25年。



案件在3月28日於曼哈頓下城聯邦法院宣判，法官卡普蘭（Lewis Kaplan）表示SBF一方的抗辯缺乏邏輯且有誤導性，而在辯護過程中涉嫌妨礙司法和干擾證人，這都是判刑考慮的因素之一，最終判處SBF監禁25年。

SBF穿着米色監獄連身衣發表一份道歉聲明，稱他在領導FTX期間作出了一系列自私的決定，並把一切丟失，對此表示歉意。

FTX一度是全美國交易額最大的虛擬貨幣交易平台之一，但自2022年11月發生一連串事件導致大量客戶要求提款出現擠提，瞬間崩盤。SBF一度逃往巴哈馬，在12月被捕並引導美國受審。

SBF在2023年11月被判欺詐、洗黑錢等7項刑事罪名成立，檢察官最初求刑50年，至案件宣判前SBF一直被關押在布魯克林的拘留中心。