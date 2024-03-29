印尼遷都｜國會賦予雅加達特殊經濟地位

印尼國會星期四（3月28日）通過一項法案，讓雅加達在遷都後重新定義為一個廣闊的城市群內的自治省，保持其作為印尼經濟中心的地位。



印尼將從今年8月起，分階段將首都從雅加達遷移至約1300公里外的東加里曼丹省的努山達拉。

人口1000多萬的雅加達地面正在下陷，是全世界地陷速度最快的地方之一，加上交通擁堵嚴重，令印尼經濟受到嚴重衝擊，總統佐科於是在2019年宣布遷都。

根據法案，政府將設立一個由副總統擔任主席的城市群區域委員會（Agglomeration Regional Council），以協調雅加達及其衛星城市之間的發展計劃。根據條款，茂物攝政區和城市、勿加泗攝政區和城市、西爪哇的德波市和展玉市、萬丹省的丹格朗攝政區和城市，以及南丹格朗都將被劃入雅加達的城市群內。

印尼地標・印尼旅遊・印尼經濟・雅加達：圖為2024年2月11日，遊客在印尼雅加達的天橋上，以摩天大樓作背景拍照。（Reuters）

印尼內政部長蒂托在議會審議後表示，在遷都後，雅加達仍應進行改進，與其他「世界級城市」競爭。

蒂托說：「雅加達不再是首都後，它仍然需要被賦予特殊地位，這樣才能加速經濟增長，增加其對國內生產總值（GDP）的貢獻。」

根據現有條例，在佐科頒佈遷都的總統政令之前，雅加達會一直保留首都的地位，預計佐科將在今年較遲時候頒佈總統政令宣布努山達拉為新首都。

印尼政府預計會在8月17日於努山達拉舉行2024年獨立日慶典，數以千計的公務員預料會在年底之前遷往努山達拉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

