以巴戰爭：以色列派團參與新停火談判　防長表明擴大打擊真主黨

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰爭持續，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月29日宣布同意派出代表團到埃及與卡塔爾，參與新一輪停火談判。另一邊廂，以色列被指空襲敘利亞與黎巴嫩，防長加蘭特（Yoav Gallant）表明會擴大針對黎巴嫩真主黨的軍事行動。



內塔尼亞胡辦公室29日表示，他已經與以色列以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）與情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）的負責人溝通，並批准他們的代表團在未來幾天前往卡塔爾多哈和埃及開羅，推動談判。

圖為2024年2月18日內塔尼亞胡在美國主要猶太人組織主席會議上致辭（reuters）。

以色列襲敘利亞與黎巴嫩

以色列29日也被指空襲敘利亞與黎巴嫩，包括路透社29日報道，以色列28日利用無人機空襲敘利亞北部阿勒頗省（Aleppo），報道引述消息人士指，33名敘利亞人和黎巴嫩武裝組織真主黨的5名成員在襲擊中喪生。

據英國廣播公司（BBC）指，以方攻擊位於當地的真主黨武器庫。

以軍29日也表示，在空襲黎巴嫩Bazouriye地區的一次行動中，殺死真主黨火箭和飛彈部隊副指揮官Ali Abed Akhsan Naim。

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據《以色列時報》指，防長加蘭特表明會擴大針對黎巴嫩真主黨的軍事行動，他指軍方會「擴大行動，並增加對北部的襲擊頻率。」

他稱「以色列正在從防禦轉向追擊真主黨，我們將到達該組織活動的任何地方，貝魯特、大馬士革和更遙遠的地方。」