在歐洲從事「俄羅斯影響力行動」　捷克凍結2男子資產

捷克凍結了兩名男性和一個名為「歐洲之聲」（Voice of Europe）的新聞網站的資產，指控此網站在歐洲開展影響力活動，以支持「俄羅斯聯邦的外交政策利益」。



《紐約時報》3月29日報道，捷克外交部發表聲明，確認凍結了梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）和馬爾切夫斯基（Artem Marchevskyi）的資產。梅德維丘克是一名高調親俄的烏克蘭從政者，也是俄羅斯影響力行動的主導人物；馬爾切夫斯基是烏克蘭裔以色列公民，據稱歐洲之聲網站是由他負責運營。

圖爲2021年5月13日，烏克蘭基輔，梅德韋丘克在聽證會后接受傳媒訪問，他被指控叛國。（Reuters）

梅德維丘克長期以來被視為俄羅斯總統普京的盟友，後來他在烏克蘭被捕，2022年在烏俄囚犯交換計劃下被移交給俄羅斯。

捷克外交部長利帕夫斯基3月29日說：「我們搗毀了由梅德維丘克主導的俄羅斯影響力行動，這個行動的目的是傳播親俄言論，破壞烏克蘭主權並滲透歐洲議會。」

雖然捷克當局拒絕立即對俄羅斯影響力行動的擴張範圍和資金額做出回應，但一些捷克官員承諾會提供更多訊息。

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）在社媒平台說，凍結相關資產「是國際合作的結果」，並指「其他國家也會跟著採取行動」。

另據捷克新聞媒體引述未具名的情報來源稱，歐洲之聲網站向德國、法國、波蘭、比利時、荷蘭及匈牙利的一些政治人物支付了酬勞，作為他們促進俄羅斯在歐洲議會的利益的報酬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

