美國連體孖女之一結婚　二人二足一路走來34年　相就與拓新中成長

出演過真人騷的美國34歲連體姊妹阿比（Abby Hensel）與布列塔尼（Brittany Hensel）傳出喜訊，阿比被爆已跟退役美軍兼現役男護士鮑林（Josh Bowling）結婚，成為網絡熱話。事實上這對姊妹要應付日常生活一點也不簡單，這不單是面對外界好奇目光，更是一個身體裏面住着兩個靈魂，大小事務都需要兩人互相配合、彼此妥協，就連走一步路，也要互相遷就。



阿比與布列塔尼1990年出生於美國明尼蘇達州，是美國著名的雙頭連體姊妹，1996年接受過名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，又出演過真人騷。

二人一出世便是真正的形影不離，她們擁有各自的大腦、心臟、肺、胃和腎，但腰部以下器官則是共享。儘管出生後有通過手術「分身」的可能，但由於顧慮手術高風險，父母寧願讓她們保持連體，據當時醫生指，兩人能同時在手術中存活的機會很小。

↓ 連體姊妹昔日受訪片段 ↓

最佳拍檔合力變身「多面手」

她們如何生活？根據過往訪問、真人騷片段，雖然她們兩人是連體，但也強調她們是兩個人，擁有不同的個性、喜好，阿比擅長科學、數學，布列塔尼則更喜歡語文與藝術，她們修讀不同學位。二人也在訪問中打趣指，她們體溫甚至都不一樣，阿比的體溫較高。

二人同為對方的最佳拍檔，阿比控制右側身體，布列塔尼控制左側，雙方時常要商討分工合作，講求默契，例如兩人駕駛時阿比控制油門同波箱，另一人控制車燈同方向燈，軚盤由二人一同掌控。

據布列塔尼指，她們要各自考車牌，「我們有兩個執照，當我們拿車牌時，我們兩人各須參加考試，我們都通過了。」

根據英國廣播公司（BBC）講述，兩人的身高並不同，兩隻腳的長度不一，此使得站立、走路時，布列塔尼經常要踮起腳尖，以確保兩人保持平衡。她們克服了很多困難，更在16歲便會打籃球和壘球。

兩人工作一份薪水

兩人不單樂觀面對人生，更在明尼蘇達州貝塞爾大學（Bethel University）各自取得學位畢業後，成為小學教師，她們擁有兩個教學牌照，不過每月是獲發一份薪水，而不是兩份，阿比曾稱「顯然我們立刻就明白，我們會獲得一份薪水，因為我們正在做一個人的工作。」

她補充指兩人一起教學的好處，「一個人可以教書，另一個人可以監督和回答問題。」她指「所以從這意義來說，我們可以做不止一個人的事情。」

↓ 連體姊妹昔日受訪片段 ↓

異心同體拍檔

她們在穿衣打扮上也不得不學會妥協，例如買衫，阿比更喜歡明艷的顔色，布列塔尼鍾意偏中性顏色和珍珠色。

二人性格也有不同，阿比心直口快，總能在挑選衣飾的爭論中獲勝，惟喜歡待在家裏，布列塔尼則喜歡外出。布列塔尼畏高，阿比則不是。

雖然她們的身體結構獨特，但希望能被當作兩個不同的人來對待，布列塔尼強調「我們經常會互相討價還價」。

↓ 鮑林與連體姊妹阿比、布列塔尼2021年共舞 ↓

勇敢面對公眾

兩人未有因身體不同於其他人而躲藏起來，但不時有民衆在公共場合中未經許可擅自拍攝二人的照片，往往讓她們感覺沮喪，艾比稱會大發脾氣並讓他們難堪，以應對這種事情。

她們也要時常面臨他人針對自己私生活的猜測，正如在這次婚訊傳出後，也有大量網民猜測阿比的婚姻生活會是如何，兩人3月28日則在社交網站TikTok上傳了各種連體雙胞胎古代雕塑的照片回應，然後寫道「今天的網絡特別吵鬧。」

兩人的母親Patty Hensel過去則曾在訪問稱，她對女兒未來的希望和願望就與其他人一樣，「就如所有母親一樣，你希望她們成功、開心與健康，那就是我想的。」