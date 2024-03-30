中國商務部長或4月赴法國商討電動車事宜　分析：緩和中歐關係

為保護歐洲汽車製造商，歐盟對中國電動車企開展反補貼調查結果將在年內公布，中國商務部長王文濤據傳4月將為此率龍頭車企訪歐，與歐盟討論相關事宜。



受訪學者分析，由於中國國家主席習近平也傳出將於5月訪問法國，相信王文濤此行意在展現討論誠意，為主席出訪緩和中歐關係。歐盟2023年10月初對中國電動車發起反補貼調查，以確定是否對這些企業徵收出口關稅。調查預計將於2024年11月結束，但歐盟執委會此前可決定是否徵收臨時反補貼關稅。

圖為2023年9月24日，中國商務部部長王文濤在北京與來訪的歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談。雙方圍繞第十次中歐經貿高層對話籌備，重點就電動汽車、5G等議題深入交換了意見。（中國商務部網站）

路透社3月28日引述法國政府消息人士和兩名知情人士指出，王文濤將從4月7日開始訪問法國，就歐盟對中國電動車企業開展反補貼調查議題進行討論。此外，中國電動車市場領頭羊比亞迪、吉利和上汽集團代表也將隨行。

電動車・中國電動車・比亞迪・BYD：圖為2023年10月31日，一輛比亞迪秦（Qin）型號汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

報道引述參與歐盟反補貼調查的人士稱，這次被調查的中國車企就包括比亞迪、吉利和上汽集團。

儘管中國商務部與前述車企均未對訪歐行程作出回應，但意大利政府證實，王文濤將於4月12日與意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani），一起出席在意大利維羅納舉行的中意商業論壇。這也間接印證王文濤將訪問歐洲的消息。

2023年9月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）在北京舉行會談。（中國外交部）

在傳出王文濤訪歐行程前，路透社上星期就曾引述外交消息稱，習近平5月將在巴黎與法國總統（Emmanuel Macron）會晤，貿易將是重要課題。

圖為2023年4月7日在廣州，中國國家主席習近平與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）非正式會晤（Reuters）

台灣成功大學政治學系教授王宏仁接受《聯合早報》採訪時分析，習近平訪問法國無可避免會被關切反補貼調查，王文濤先率領中國車企訪法，一方面是為處理元首出訪的事務性安排，一方面也釋出願討論反補貼調查的善意，可望緩解中歐關係。

事實上，2024年1月，中國總理李強結束歐洲之行後，中國駐歐盟大使傅聰接受彭博社訪問時就曾透露，中國在電動車調查問題上與歐盟合作，「是為了避免出現雙方不得不相互採取貿易措施的情況」。

2024年1月16日，李強出席世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）主持的午餐會，與跨國公司負責人進行交流。（新華社）

王宏仁推斷，雖然王文濤此行不一定能談出結果，但中歐至少能明確各自底線，對推進後續談判具一定意義。

另一方面，傳出4月將訪華的美國財長耶倫（Janet Yellen）3月27日也警告，中國太陽能、電動車和鋰離子等新行業產能過剩，廉價商品出口激增恐損害其他國家經濟。有愈來愈多工業化國家和新興經濟體的政府官員，以及全球商界人士向她表達了這些擔憂。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2024年3月21日在美國國會山莊出席的參議院財政委員會聽證會並作證。（Reuters）

因此，她計劃在下次訪華時反映這些問題，敦促北京提出解決方案。

這也顯示，歐洲與美國都對中國電動車出口有所不滿。

不過，王宏仁認為，雖然歐美都對中國電動車出口有怨言，但暫時看不出有聯合抵制中國的意味，倘若歐美開始聯手，才可能對中國電動車出口產生較顯著的影響。

因此，他研判，假使這次對歐盟的談判不順，北京仍可能對個別歐盟國家釋出優待，以分化歐盟各國對中國電動車反補貼調查的意願，也預防歐美在此課題上聯手。

本文獲《聯合早報》授權轉載

