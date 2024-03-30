中國商務部長或4月赴法國商討電動車事宜 分析：緩和中歐關係
為保護歐洲汽車製造商，歐盟對中國電動車企開展反補貼調查結果將在年內公布，中國商務部長王文濤據傳4月將為此率龍頭車企訪歐，與歐盟討論相關事宜。
受訪學者分析，由於中國國家主席習近平也傳出將於5月訪問法國，相信王文濤此行意在展現討論誠意，為主席出訪緩和中歐關係。歐盟2023年10月初對中國電動車發起反補貼調查，以確定是否對這些企業徵收出口關稅。調查預計將於2024年11月結束，但歐盟執委會此前可決定是否徵收臨時反補貼關稅。
路透社3月28日引述法國政府消息人士和兩名知情人士指出，王文濤將從4月7日開始訪問法國，就歐盟對中國電動車企業開展反補貼調查議題進行討論。此外，中國電動車市場領頭羊比亞迪、吉利和上汽集團代表也將隨行。
報道引述參與歐盟反補貼調查的人士稱，這次被調查的中國車企就包括比亞迪、吉利和上汽集團。
儘管中國商務部與前述車企均未對訪歐行程作出回應，但意大利政府證實，王文濤將於4月12日與意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani），一起出席在意大利維羅納舉行的中意商業論壇。這也間接印證王文濤將訪問歐洲的消息。
在傳出王文濤訪歐行程前，路透社上星期就曾引述外交消息稱，習近平5月將在巴黎與法國總統（Emmanuel Macron）會晤，貿易將是重要課題。
台灣成功大學政治學系教授王宏仁接受《聯合早報》採訪時分析，習近平訪問法國無可避免會被關切反補貼調查，王文濤先率領中國車企訪法，一方面是為處理元首出訪的事務性安排，一方面也釋出願討論反補貼調查的善意，可望緩解中歐關係。
事實上，2024年1月，中國總理李強結束歐洲之行後，中國駐歐盟大使傅聰接受彭博社訪問時就曾透露，中國在電動車調查問題上與歐盟合作，「是為了避免出現雙方不得不相互採取貿易措施的情況」。
王宏仁推斷，雖然王文濤此行不一定能談出結果，但中歐至少能明確各自底線，對推進後續談判具一定意義。
另一方面，傳出4月將訪華的美國財長耶倫（Janet Yellen）3月27日也警告，中國太陽能、電動車和鋰離子等新行業產能過剩，廉價商品出口激增恐損害其他國家經濟。有愈來愈多工業化國家和新興經濟體的政府官員，以及全球商界人士向她表達了這些擔憂。
因此，她計劃在下次訪華時反映這些問題，敦促北京提出解決方案。
這也顯示，歐洲與美國都對中國電動車出口有所不滿。
不過，王宏仁認為，雖然歐美都對中國電動車出口有怨言，但暫時看不出有聯合抵制中國的意味，倘若歐美開始聯手，才可能對中國電動車出口產生較顯著的影響。
因此，他研判，假使這次對歐盟的談判不順，北京仍可能對個別歐盟國家釋出優待，以分化歐盟各國對中國電動車反補貼調查的意願，也預防歐美在此課題上聯手。
本文獲《聯合早報》授權轉載