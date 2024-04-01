保加利亞與羅馬尼亞加入神根區　往返歐盟大部份國家免護照檢查

保加利亞與羅馬尼亞3 月30日起有限度加入歐洲神根區，為兩國自加入歐盟後踏出重要一步。兩國首都及其他城市機場，為往返歐盟大部份國家取消護照檢查關卡。



路透社30日報道，保加利亞首都索非亞機場，迎來從德國柏林飛抵的旅客。其中一名保加利亞的旅客表示，加入神根區是一件很棒的成就：「我們感覺自己是歐洲人，這件事很重要。搭飛機旅行也變得愉快多了，沒有檢查關卡。」

圖為2024年3月31日，羅馬尼亞首都布加勒斯特國際機場。羅馬尼亞加入神根區，機場加入了指示繼續前往神根區應對往前方的指示。（Reuters）

保加利亞內政部長斯托揚諾夫（Kalin Stoyanov）表示，保加利亞應於2024年底之前完全加入神根區，屆時鐵路及公路旅客及貨物邊境關卡就能全面撤銷。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）也表示說，預期在2024年可完成陸路邊界的相關談判事宜。

保加利亞和羅馬尼亞在2007年加入歐盟，但並未加入神根區域，與愛爾蘭、塞浦路斯同樣需要設有關卡邊界。奧地利反對給予兩國完整的神根成員資格，直到2023年底終獲批准，只以開放海空邊境管制的方式加入神根區。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歡迎保加利亞和羅馬尼亞取消內部的海空邊境檢查，這對兩國而言是巨大成就。