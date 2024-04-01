印度面對人口老化危機　專家：政府需解決貧富差距問題

亞洲多個經濟體如中國和日本都面對老齡化問題，如今就連全球人口第一大國印度也無法倖免，開始為生育率下降發愁。



《日經亞洲》報道，醫學期刊《刺針》（The Lancet，又譯柳葉刀）近期發布的一項研究顯示，印度生育率從1950年的近6.2下降至2021年的略低於2，預計到了2050年會進一步降至1.29，到2100年則再降至1.04。一般認為，生育更替水平是2.1，即平均每名婦女生育2.1個孩子。

專家指出，對新德里決策者來說，生育率迅速下降加上預期壽命的延長將帶來多重挑戰，這包括為老年人提供足夠的社會保障和醫療保健，並為他們創造就業機會。

印度貧富差距以及長期重男輕女的社會失衡狀況，可能會使問題變得更複雜。

印度人口基金會主席穆特佳指出，雖然目前距離這些挑戰還有數十年時間，但現在就應立即採取行動，通過刺激增長和創造就業的經濟政策，以及社會保障和養老金改革，以適應和減輕生育率下降帶來的影響。

空氣污染問題都是影響印度生育率下降的元兇之一。圖為2016年11月7日，遭受嚴重空氣污染的印度首都德里。（Getty Images）

儘管生育率下滑，聯合國預測印度人口將在2050年超越16億。印度決策者長久以來強調將能從龐大的勞動年齡人口中獲取巨大經濟利益，但現在問題是印度要如何趕在陷入中等收入陷阱之前，將這個人口優勢最大化。中等收入陷阱指的是當一個國家的人均收入達到世界中等水平後，由於不能順利實現經濟發展方式的轉變，導致增長動力不足，最終出現經濟停滯。

一些專家擔心，印度可能難以避開這個陷阱，因為其生育率趨勢只會加劇貧富差距。經濟學家古瑪說，貧困家庭生育的孩子比富裕家庭多，但他們卻無法享有優質教育，失業率也高，這將引發一場人口災難，導致印度無法發揮勞動年齡人口多的優勢。

古瑪也指出，生育率下降在印度較富裕的邦將較為普遍，這將使地區之間出現明顯的不平衡，而若不及時糾正，社會保障計劃和醫療保健基礎設施承受的壓力將日益增加。

專家指出，印度生育率下降背後有一系列因素，包括肥胖、壓力、吸煙和污染等。醫療保健企業Nova的研究顯示，印度一般生育率在過去十年內下降了20%，約有3000萬人被不孕不育困擾。此外，印度越來越多夫婦因為職業原因，選擇遲生育，這也是生育率降低的原因之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

