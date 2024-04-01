以軍撤出加沙希法醫院後　內有數十具屍體被發現

在埃及接待以色列代表團前來參加新一輪會談，以確保以色列與哈馬斯達成暫時停戰協議之際，新華社4月1日引述巴勒斯坦加沙地帶衛生部門4月1日說，以軍當天撤出加沙地帶希法醫院（Al-Shifa Hospitl）後，內有數十具屍體被發現。



衛生部門3月31日稱，以色列的空襲在過去24小時內造成加沙77名巴勒斯坦人死亡，

一名以色列士兵站在加沙城的希法醫院附近，以色列軍隊稱在加沙城發現了武器，這張圖片取自以軍2024年3月25日發布的影片。（以軍 via Reuters）

以軍連日攻擊加沙地區的醫院，加沙中部阿克薩醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）醫院內的帳篷區3月31日遭以軍空襲，造成至少4人死亡、17人受傷。英國廣播公司（BBC）報道，包括為其工作的自由攝影師在內，傷者中至少7人為記者。

以色列軍方表示，在對加薩中部加沙中部阿克薩醫院指揮中心的一次攻擊中，一名巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestian Islamic Jihad Group）高級武裝分子被擊斃。 文中沒有提及他的名字或軍階。

這張截圖取自世界衛生組織2024年3月21日發布的影片，展示加沙奧達醫院（Al-Awda Hospital）遭受以軍炮擊破壞。（World Health Organization (WHO)/Handout via REUTERS）

以軍稱：「指揮中心和恐怖分子遭到了精確打擊，並補充說，這是為了盡量減少」對醫院地區未受影響平民的傷害」。軍方稱，「阿克薩醫院大樓沒有受損，其功能也沒有受到影響。」

哈馬斯的盟友伊斯蘭聖戰組織沒有即時評論事件。